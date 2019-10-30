«Спартак» провёл тренировку накануне матча Кубка России с «Ростовом»

Сегодня, 30 октября, «Спартак» провёл тренировку накануне матча 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».
Тренировка состоялась на тушинской тренировочной базе в непростых погодных условиях: при сильном ветре, минусовой температуре и снегопаде.
❄💪🏻Сегодня днем на тушинской тренировочной базе состоялось предматчевое занятие команды— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 октября 2019 г.
Тренировка прошла в непростых погодных условиях: при сильном ветре, минусовой температуре и снегопаде.
📸Больше фото с тренировки смотрите по ссылке: https://t.co/kNsT8QLx2A#СпартакРостов pic.twitter.com/HlPfpyK4TI
Ранее по предстоящему матчу высказался экс-наставник сборной России Борис Игнатьев.