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«Спартак» провёл тренировку накануне матча Кубка России с «Ростовом»

сегодня, 19:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Сегодня, 30 октября, «Спартак» провёл тренировку накануне матча 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».

Тренировка состоялась на тушинской тренировочной базе в непростых погодных условиях: при сильном ветре, минусовой температуре и снегопаде.

Ранее по предстоящему матчу высказался экс-наставник сборной России Борис Игнатьев.

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