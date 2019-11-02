ГлавнаяНовости

Гвардиола: «Гюндоган – один из лучших хавбеков в Европе»

сегодня, 04:34
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон18:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча против «Саутгемптона» в 11-м туре АПЛ похвалил своего полузащитника Илкая Гюндогана.

Гюндоган – очень умный игрок. И это одно из качеств, которое я ценю больше остальных. Футбольный интеллект означает, что игрок понимает всё, что происходит на поле, и максимально быстро может принять решение.

Он может выполнять много разных ролей на поле. Он может играть ближе к штрафной как парень, забивающий голы. Илкай обладает этими качествами.

Я не ожидал, что Гюндоган будет настолько содержательным в роли опорного полузащитника. Это выдающийся футболист. На самом деле, он один из лучших в Европе.

Гвардиола также высказал своё мнение о конфликте полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки с болельщиками «канониров».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сульшер: «Верю, что в ближайшие годы мы увидим самого лучшего Марсьяля»
Сегодня, 04:56 Комментарии0
Лопес: «Не знаю ни одной команды, которая бы нашла средство против Месси»
Сегодня, 03:58 Комментарии0
Йович: «У меня был трудный период, но я никогда не сомневался в себе»
Сегодня, 03:23 Комментарии0
Тухель: «„Дижон“ был удачливее нас»
Сегодня, 02:23 Комментарии1
Маркиньос: «На поле был „Дижон“. Нас не было»
Сегодня, 01:37 Комментарии0
Пирло: «В 2011-м был близок к переходу в „Рому“»
Сегодня, 00:49 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100