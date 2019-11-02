Гвардиола: «Гюндоган – один из лучших хавбеков в Европе»

Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча против «Саутгемптона» в 11-м туре АПЛ похвалил своего полузащитника .

Гюндоган – очень умный игрок. И это одно из качеств, которое я ценю больше остальных. Футбольный интеллект означает, что игрок понимает всё, что происходит на поле, и максимально быстро может принять решение.

Он может выполнять много разных ролей на поле. Он может играть ближе к штрафной как парень, забивающий голы. Илкай обладает этими качествами.

Я не ожидал, что Гюндоган будет настолько содержательным в роли опорного полузащитника. Это выдающийся футболист. На самом деле, он один из лучших в Европе.