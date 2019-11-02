Маркиньос: «На поле был „Дижон“. Нас не было»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал поражение от «Дижона» (1:2) в матче 12-го тура Лиги 1.

Это футбол. Нас не было на поле. У нас есть класс, но сегодня мы его почти не демонстрировали. На поле был «Дижон».

Мы должны немедленно реабилитироваться в следующем матче [против «Брюгге»]. Мы не должны оставаться в зоне комфорта.

Если мы побеждаем, то делаем это за счёт усилий и эффективности как в атаке, так и в защите. Именно так мы выигрывали последний матчи.

Мы должны хорошенько поразмыслить и немедленно реабилитироваться. В сезоне бывают хороший и плохие матчи. У нас опытная команда. То, что мы проиграли, не означает, что мы плохи. Нужно просто быть более стабильными.