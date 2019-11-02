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Йович: «У меня был трудный период, но я никогда не сомневался в себе»

сегодня, 03:23

Нападающий «Реала» Лука Йович прокомментировал критику в свой адрес. В недавнем матче против «Леганеса» (5:0) 21-летний форвард забил свой первый гол за мадридский клуб.

Это был трудный период для меня. Но я никогда не сомневался в своих способностях, равно как мои близки, одноклубники или тренер. Другие люди были очень грубы ко мне, и читать эти критические статьи было неприятно. Надеюсь, мне начнут доверять сильнее.

Первый гол – это только начало. Надеюсь, что мои голы в будущем помогут «Реалу» осуществить все цели.

Я доволен поддержкой команды. Мы все очень близки. Всех нас волнует только одно: победы «Реала».

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