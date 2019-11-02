Тухель: «„Дижон“ был удачливее нас»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал поражение от «Дижона» (1:2) в матче 12-го тура Лиги 1.

В первом тайме мы были слишком пассивны. Нам не хватало точности и динамики. В обороне, а также и в атаке мы играли не как единая команда.

Во втором тайме всё было намного лучше, но мы не заслужили везения. Это победа «Дижона», и когда соперник хочет нас обыграть, здесь нет ничего ненормального. Они были удачливее, оба их гола не были забиты из действительно опасных ситуаций. У нас же было множество моментов, мы могли добыть победу во втором тайме, но этого не случилось.