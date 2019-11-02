ГлавнаяНовости

Лопес: «Не знаю ни одной команды, которая бы нашла средство против Месси»

сегодня, 03:58
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона18:00 Не начался

Главный тренер «Леванте» Пако Лопес поделился ожиданиями от домашнего матча против «Барселоны» в 12-м туре Примеры.

За весь сезон можно насчитать очень малое число команд, которые способны обыграть «Барселону». Всё должно сложиться идеально, чтобы мы обыграли их на глазах у своих болельщиков.

Была ли подготовлена тактика, чтобы остановить Месси? Это невозможно. Я не знаю ни одну команду, которая бы нашла это волшебное средство. Таких средств больше не существует.

Мы должны показать слаженную коллективную работу. Чтобы остановить «Барселону» и Месси, вы должны всё делать идеально.

Ранее стала известна заявка «Барселоны» на игру с «Леванте».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сульшер: «Верю, что в ближайшие годы мы увидим самого лучшего Марсьяля»
Сегодня, 04:56 Комментарии0
Гвардиола: «Гюндоган – один из лучших хавбеков в Европе»
Сегодня, 04:34 Комментарии0
Йович: «У меня был трудный период, но я никогда не сомневался в себе»
Сегодня, 03:23 Комментарии0
Тухель: «„Дижон“ был удачливее нас»
Сегодня, 02:23 Комментарии1
Маркиньос: «На поле был „Дижон“. Нас не было»
Сегодня, 01:37 Комментарии0
Пирло: «В 2011-м был близок к переходу в „Рому“»
Сегодня, 00:49 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100