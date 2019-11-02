Лопес: «Не знаю ни одной команды, которая бы нашла средство против Месси»

Главный тренер «Леванте» поделился ожиданиями от домашнего матча против «Барселоны» в 12-м туре Примеры.

За весь сезон можно насчитать очень малое число команд, которые способны обыграть «Барселону». Всё должно сложиться идеально, чтобы мы обыграли их на глазах у своих болельщиков.

Была ли подготовлена тактика, чтобы остановить Месси? Это невозможно. Я не знаю ни одну команду, которая бы нашла это волшебное средство. Таких средств больше не существует.

Мы должны показать слаженную коллективную работу. Чтобы остановить «Барселону» и Месси, вы должны всё делать идеально.