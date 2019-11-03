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Матч ФНЛ был задержан из-за отсутствия пожарной машины

03 ноября 2019, 14:34
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)1 : 3Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Матч 21-го тура ФНЛ «Шинник» — «Нижний Новгород» был задержан из-за отсутствия на стадионе пожарной машины.

Делегат матча Иван Егоров не разрешил начинать игру. Приехавшую машину болельщики встретили аплодисментами, и судьи вывели команды на матч. 

Напомним, что «Шинник» сыграл вничью с «Мордовией» в матче 20-го тура ФНЛ

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Виссарионович
Виссарионович ответил Так Себе Аналитик
   89 / 946
06 ноября в 16:48
Какая логика?))) Как раз ее и нет.
Для чего нужна пожарная машина? Чтобы в случае возгорания оперативно начать тушить огонь или пуканы болельщиков. А в данном случае, стадион заполнился людьми, а пожарной машины нет. Требования безопасности не соблюдены.
Понятно что это все формальность, у нас везде так. Все для галочки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
03 ноября в 15:37
Хоть где-то есть логика в нашем футболе, оказывается)
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 946
03 ноября в 14:49
Пожар, наверное, тушили
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