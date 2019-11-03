Матч ФНЛ был задержан из-за отсутствия пожарной машины

Матч 21-го тура ФНЛ «Шинник» — «Нижний Новгород» был задержан из-за отсутствия на стадионе пожарной машины.
Делегат матча Иван Егоров не разрешил начинать игру. Приехавшую машину болельщики встретили аплодисментами, и судьи вывели команды на матч.
Напомним, что «Шинник» сыграл вничью с «Мордовией» в матче 20-го тура ФНЛ.
Для чего нужна пожарная машина? Чтобы в случае возгорания оперативно начать тушить огонь или пуканы болельщиков. А в данном случае, стадион заполнился людьми, а пожарной машины нет. Требования безопасности не соблюдены.
Понятно что это все формальность, у нас везде так. Все для галочки.
Для чего нужна пожарная машина? Чтобы в случае возгорания оперативно начать тушить огонь или пуканы болельщиков. А в данном случае, стадион заполнился людьми, а пожарной машины нет. Требования безопасности не соблюдены.
Понятно что это все формальность, у нас везде так. Все для галочки.