Минспорт предложил перестать считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС

сегодня, 18:54

Министерство спорта РФ подготовило проект, согласно которому спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских спортивных командных соревнованиях.

Согласно проекту, спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве.

Государствами-членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.



Совсем недавно свое мнение по поводу лимита высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.