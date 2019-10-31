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Минспорт предложил перестать считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС

сегодня, 18:54

Министерство спорта РФ подготовило проект, согласно которому спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских спортивных командных соревнованиях. 

Согласно проекту, спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве.

Государствами-членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Совсем недавно свое мнение по поводу лимита высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Dominators
Dominators ответил andreika20133
   143 / 849
сегодня в 19:30
Выжидал наверно чтоб изрыгнуть.
Мягкий троллинг Зенита . Это Спартаку не прет сплошь немцы .А ты в обиженку . - нехорошо .
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Yurza
   29 / 849
сегодня в 19:20
Как раз нет. Шомуродов узбек, а Узбекистан не входит в этот союз
Twisted
Twisted
   825 / 849
сегодня в 19:17
Можно будет набрать всю команду быстроногих техничных казахов и киргизов и они не будут считаться легионерами,здорово
andreika20133
andreika20133 ответил Dominators
   181 / 849
сегодня в 19:15
Во пруха для Зенита .Ведь в составе сплошь одни киргизы .
Выжидал наверно чтоб изрыгнуть.
Yurza
Yurza
сегодня в 19:07
Всякие Шоймуродовы скоро станут своими.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   612 / 849
сегодня в 19:01
Потом киргизов в сборную наберём
Dominators
Dominators
   143 / 849
сегодня в 18:59
Во пруха для Зенита .Ведь в составе сплошь одни киргизы .
pam06
pam06
   23 / 849
сегодня в 18:58
В оригиналах документов потеряется "А" и все будет нормалек...
Stilannt
Stilannt
сегодня в 18:56
Толку от них, правда, мало.
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