Юрист «Торпедо» прокомментировал закрытие сектора трибуны за мат

Юрист «Торпедо» Дмитрий Кулешов прокомментировал закрытие сектора стадиона на матч 21-го тура первенства ФНЛ против « СКА -Хабаровск» из-за нецензурных скандирований.

Как юрист могу сказать, что формальные основания для закрытия нашей фанатской трибуны есть. Как любитель футбола считаю, что создан прецедент, ведь подобные нарушения встречаются на многих матчах в нашей стране. Справедливо проявлять последовательность в своих решениях. Посмотрим, какие санкции последуют в отношении участников других матчей в будущем.

Мы можем обжаловать данное решение, но мы считаем, что апелляция по данному делу перспектив не имеет. Тратить время на это мы не планируем.

Клуб постоянно проводит работу с болельщиками. Если вы поднимете данные по штрафам за поведение наших зрителей на трибунах за последние годы, то положительная динамика в сторону уменьшения очевидна. При этом полагаю, что бороться с нецензурными выкриками нужно начинать не на футболе. Тем не менее всё, что от нас зависит, мы продолжим делать.