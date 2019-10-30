ГлавнаяНовости

Юрист «Торпедо» прокомментировал закрытие сектора трибуны за мат

сегодня, 18:53

Юрист «Торпедо» Дмитрий Кулешов прокомментировал закрытие сектора стадиона на матч 21-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровск» из-за нецензурных скандирований.

Как юрист могу сказать, что формальные основания для закрытия нашей фанатской трибуны есть. Как любитель футбола считаю, что создан прецедент, ведь подобные нарушения встречаются на многих матчах в нашей стране. Справедливо проявлять последовательность в своих решениях. Посмотрим, какие санкции последуют в отношении участников других матчей в будущем. 

Мы можем обжаловать данное решение, но мы считаем, что апелляция по данному делу перспектив не имеет. Тратить время на это мы не планируем. 

Клуб постоянно проводит работу с болельщиками. Если вы поднимете данные по штрафам за поведение наших зрителей на трибунах за последние годы, то положительная динамика в сторону уменьшения очевидна. При этом полагаю, что бороться с нецензурными выкриками нужно начинать не на футболе. Тем не менее всё, что от нас зависит, мы продолжим делать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хенрик Ларссон посетил музей «Спартака» и побывал на тренировке команды
Вчера, 18:33 ФотоКомментарии25
Хорошо, когда есть тренер
28 октябряАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии41
Аленичев, Пилипчук и Хохлов — в претендентах на пост наставника «Ротора»
28 октября Комментарии41
Смолова и Живоглядова оштрафовали за тонировку перед въездом на «РЖД Арену»
28 октября ФотоКомментарии24
Игроки и тренеры академии «Зенита» пройдут стажировку в «Шальке-04»
28 октября Комментарии5
Панченко посвятил победу над ЦСКА своей дочери
27 октября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
   113 / 872
сегодня в 19:12
Мат и пиво на трибунах - это вполне футбольно...)))
Footbolista
Footbolista
   1 / 872
сегодня в 19:11
cska plus
cska plus
   10 / 872
сегодня в 19:09
Заговор!
EAGinLE
EAGinLE
   73 / 872
сегодня в 19:00
Хулиганы .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100