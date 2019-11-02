«Зенит» - ЦСКА: Вилков, ничья и много эмоций!

вчера, 22:30

Арбитр допустил грубость, «армейцы» окопались у своих ворот, открыв счет, а «Соккер.ру» напоминает – в футболе много пограничных моментов.

Первое – Вилков не справился с игрой, вне зависимости от того, какую сторону вы занимаете. Не справился, поскольку игроки не боялись нарушать правила в эпизодах, где грубость была не нужна. И Азмун, и Бийол, и Обляков, и Сантос, и Барриос, и Карпов, и все подряд не уважали Вилкова как представителя закона. Поэтому делали, что хотели, надеясь, что пронесет.

Второе – ЦСКА не вышел побеждать, Ганчаренко лукавит после игры, никакой смелости не было видно, хотя увидели терпеливость. Гости вымучивали ничью и до удаления, и после него, сомневаясь в победе. Третье – «Зенит» не сработал так, как может, даже в большинстве. Четвертое – есть эпизоды по правилам, где автор этих строк не может категорично настаивать на одном решении арбитра.

И никто не может. Бывают в футболе сложные пограничны моменты. Даже если собрать коллегию опытных арбитров – мнения иногда разделятся. Хотя попробуем разобраться, опираясь на правила, а сначала констатируем, что «Зенит» и ЦСКА плохо сыграли в футбол до перерыва! Планомерно и размеренно имитировали приличный матч – то в каркас попадут, то головой после углового интересно пробьют.

Конечно, если бы Жирков убил в себе «армейца» в момент с ударом из отличной позиции в концовке тайма – Юрий мог спокойно огорчить Акинфеева, то сказали бы, что «Зенит» справился с желанием ЦСКА и систематически выдавил гол из ничего. Фаворит мог забить, фаворит в целом вел матч еще до удаления и сам придумал интригу.

При этом скорости были средними, и хотя нельзя упрекнуть «Зенит» в неумении комбинировать, или ЦСКА в нежелании прессинговать, катастрофически не хватало на поле людей творческих футбольных профессии. Поскольку «армейцы» подсели низко, то Дзюба не принимал дальние передачи Ракицкого. Поскольку ЦСКА играл с тремя защитниками – ширины у «Зенита» не было.

И как же круто, что Никола Влашич использовал ошибку обороны «Зенита» и открыл счет единственным до перерыва ударом ЦСКА в створ! Без гола тоска была бы зеленой. Караваев и Ракицкий не поделили хорвата, а Иванович проиграл верховую борьбу Чалову, и благодаря «Зениту» второй тайм обрел смысл, ведь фаворит пропустил первым и вынужден был отыгрываться, оставляя свободные зоны у своих ворот.

Интересно было, как Семак сломает схему Ганчаренко? Оказалось, что методы не будут изощренными – станут дальше давить, уповая на инстинкты Ерохина. А поскольку ЦСКА сразу сел на свои ворота, и дополнительно удалился Бийол, то «Зениту» стало и проще, и сложнее. Проще, поскольку перестроились и в целом меткие удары выжали, а сложнее, ведь «армейцы» окончательно выбрали ничью как приемлемый результат.

Арбитр зря не удалил Азмуна?

Во втором тайме Сердару показали желтую карточку, а должны были красную – тут обсуждать нечего, ошибка арбитра. А вот первый эпизод – сложнее. Арбитр имел право смотреть повтор, и зря этого не сделал. Сердар в дебюте встречи, когда тянулся за мячом, наступил на икроножную мышцу Облякову.

Агрессии не было, но иранец сыграл безрассудно, рискуя нанести травму сопернику. Как быть в пограничных эпизодах? Смело показывать желтую карточку, так что Вилков допустил ошибку. Контракт явный, грубый, а умышленность никакого отношения к вынесению предупреждения не имеет. Даже попытка нанести травму – запомните, без физического контракта, может означать желтую.

А вот мнение, что Азмуна стоило точно удалить до перерыва, немного сложнее аргументировать. Сердар вправду тянулся за мячом, соперник выскочил сбоку, неожиданно. Не было лишения шанса забить, или неспортивного поведения – подката сзади, например. Также рекомендуют смотреть на итог нарушения. Обляков не получил травму, Вилков точно должен был показать желтую. Красная – спорно.

Итог: карточка Азмуну до перерыва – правильное решение, ее отсутствие – ошибка судьи. А ради справедливости отметим, что в Ла Лиге и АПЛ удаления после аналогичных эпизодов видели, хотя удары там чаще шли ниже – в район голеностопа. Еще раз – неумышленность не влияет, Бийол тоже не целился в голову Барриосу!

Вилков по делу выгнал Бийола?

Яка высоко поднял ногу и сыграл опасно. Это скорее желтая карточка, чем нет. «Нет» тоже допускаем, но формально – карточка. Ведь сейчас строго воспринимают все попытки удара в голову – локтем или носком бутсы. Вилков поступил согласно рекомендациям, когда показал вторую желтую футболисту ЦСКА . Барриос выскочил из-за спины Бийола, но не согнулся в борьбе за мяч – нога была слишком высоко, это и погубило виновного в фоле.

Также можно упомянуть о первом предупреждении для «армейца» - Бийол захватил рукой Дзюбу за футболку, проиграв позицию. И вторая карточка, и первая после эпизодов, где Яка мог спокойно сыграть иначе. Конечно, в РПЛ есть арбитры, которые пожалели бы любого игрока ЦСКА с желтой карточкой, если тот высоко поднял ногу, но Вилков другой. А Бийол точно виноват – фол был, с желтой надо аккуратнее работать вдали от ворот.

Не можем утверждать, что арбитр был предвзят – тут пусть в РФС разбираются, голословно нельзя никого обвинять, но вот что сам Яка мог быть умнее с карточкой – можем утверждать. Как и то, что Азмун пустился по все тяжкие – очень некрасиво поступал, нарываясь на две красные!

Судья затмил обе команды и саму игру?

Игровое преимущество чемпионов над ЦСКА в этом матче очевидное. 6:3 по точным ударам, 27:11 всего, с середины первого тайма игру вел «Зенит». Но стоит отдать должное желанию «армейцев» не проиграть – не так много явных моментов было у ворот Акинфеева, даже после того, как Бийол сглупил, имея желтую карточку.

ЦСКА могло везти еще сильнее, однако и в первом тайме Жирков мог забить до Влашича, и моментов у ворот Кержакова было катастрофически мало, и лучший создали сами хозяева усилиями Караваева. С другой стороны, «армейцы» так глубоко сели на свои ворота – еще до удаления, что «Зениту» было сложно создавать хорошие шансы – пространства не хватало, как и сил его находить.

В сухом остатке получаем наказание для ЦСКА за то, что вышли за ничьей – не играли на победу. И «Зенит» недобрал до трех пунктов, так что счет 1:1 в целом отражает то, что увидели – «армейцы» ведь по делу отбились, Акинфеев, Магнуссон или Влашич поражение не заслужили. Как Дриусси, Азмун или Караваев не заслужили победу. Так что результат нормальный, но путь «Зенита» к ничьей вызывает вопросы из-за того, как работал арбитр.

Крайне противоречивая игра, уж точно не яркая, четка и талантливая. Недоработали и те, и другие, и судьи – тоже. ЦСКА в созидании провалился, «Зенит» - недобрал, хотя после перерыва перестроились. Но поскольку удаление всегда прямо влияет, то никто уже не сможет доказать, что не судья Вилков стал главным героем матча, высмотрев эпизод Бийола. Решение не показывать карточку Азмуну до перерыва – ошибка, а по цвету можно спорить.

Решение не выгнать Сердара во втором тайме – грубейший ляп (особенно с учетом, что минимум желтая у иранца должна была быть). Второе предупреждение Бийолу, учитывая то, что Барриос выскочил из-за спины «армейца» – повод спорить, хотя формально карточка есть. Но суммарно увидели слишком много сумбура, чтобы народ смог обсуждать только игру, а не труд Вилкова. Качественный футбол, в котором видят ворота и хотят победить обе стороны, не показали. Если бы «Зенит» выиграл – скандал был сильнее, но и так вышло криво.