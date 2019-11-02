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«Зенит» - ЦСКА: Вилков, ничья и много эмоций!

вчера, 22:30

Арбитр допустил грубость, «армейцы» окопались у своих ворот, открыв счет, а «Соккер.ру» напоминает – в футболе много пограничных моментов. 

Первое – Вилков не справился с игрой, вне зависимости от того, какую сторону вы занимаете. Не справился, поскольку игроки не боялись нарушать правила в эпизодах, где грубость была не нужна. И Азмун, и Бийол, и Обляков, и Сантос, и Барриос, и Карпов, и все подряд не уважали Вилкова как представителя закона. Поэтому делали, что хотели, надеясь, что пронесет. 

Второе – ЦСКА не вышел побеждать, Ганчаренко лукавит после игры, никакой смелости не было видно, хотя увидели терпеливость. Гости вымучивали ничью и до удаления, и после него, сомневаясь в победе. Третье – «Зенит» не сработал так, как может, даже в большинстве. Четвертое – есть эпизоды по правилам, где автор этих строк не может категорично настаивать на одном решении арбитра. 

И никто не может. Бывают в футболе сложные пограничны моменты. Даже если собрать коллегию опытных арбитров – мнения иногда разделятся. Хотя попробуем разобраться, опираясь на правила, а сначала констатируем, что «Зенит» и ЦСКА плохо сыграли в футбол до перерыва! Планомерно и размеренно имитировали приличный матч – то в каркас попадут, то головой после углового интересно пробьют. 

Конечно, если бы Жирков убил в себе «армейца» в момент с ударом из отличной позиции в концовке тайма – Юрий мог спокойно огорчить Акинфеева, то сказали бы, что «Зенит» справился с желанием ЦСКА и систематически выдавил гол из ничего. Фаворит мог забить, фаворит в целом вел матч еще до удаления и сам придумал интригу. 

При этом скорости были средними, и хотя нельзя упрекнуть «Зенит» в неумении комбинировать, или ЦСКА в нежелании прессинговать, катастрофически не хватало на поле людей творческих футбольных профессии. Поскольку «армейцы» подсели низко, то Дзюба не принимал дальние передачи Ракицкого. Поскольку ЦСКА играл с тремя защитниками – ширины у «Зенита» не было.

И как же круто, что Никола Влашич использовал ошибку обороны «Зенита» и открыл счет единственным до перерыва ударом ЦСКА в створ! Без гола тоска была бы зеленой. Караваев и Ракицкий не поделили хорвата, а Иванович проиграл верховую борьбу Чалову, и благодаря «Зениту» второй тайм обрел смысл, ведь фаворит пропустил первым и вынужден был отыгрываться, оставляя свободные зоны у своих ворот. 

Интересно было, как Семак сломает схему Ганчаренко? Оказалось, что методы не будут изощренными – станут дальше давить, уповая на инстинкты Ерохина. А поскольку ЦСКА сразу сел на свои ворота, и дополнительно удалился Бийол, то «Зениту» стало и проще, и сложнее. Проще, поскольку перестроились и в целом меткие удары выжали, а сложнее, ведь «армейцы» окончательно выбрали ничью как приемлемый результат. 

Арбитр зря не удалил Азмуна?

Во втором тайме Сердару показали желтую карточку, а должны были красную – тут обсуждать нечего, ошибка арбитра. А вот первый эпизод – сложнее. Арбитр имел право смотреть повтор, и зря этого не сделал. Сердар в дебюте встречи, когда тянулся за мячом, наступил на икроножную мышцу Облякову. 

Агрессии не было, но иранец сыграл безрассудно, рискуя нанести травму сопернику. Как быть в пограничных эпизодах? Смело показывать желтую карточку, так что Вилков допустил ошибку. Контракт явный, грубый, а умышленность никакого отношения к вынесению предупреждения не имеет. Даже попытка нанести травму – запомните, без физического контракта, может означать желтую.

А вот мнение, что Азмуна стоило точно удалить до перерыва, немного сложнее аргументировать. Сердар вправду тянулся за мячом, соперник выскочил сбоку, неожиданно. Не было лишения шанса забить, или неспортивного поведения – подката сзади, например. Также рекомендуют смотреть на итог нарушения. Обляков не получил травму, Вилков точно должен был показать желтую. Красная – спорно. 

Итог: карточка Азмуну до перерыва – правильное решение, ее отсутствие – ошибка судьи. А ради справедливости отметим, что в Ла Лиге и АПЛ удаления после аналогичных эпизодов видели, хотя удары там чаще шли ниже – в район голеностопа. Еще раз – неумышленность не влияет, Бийол тоже не целился в голову Барриосу! 

Вилков по делу выгнал Бийола?

Яка высоко поднял ногу и сыграл опасно. Это скорее желтая карточка, чем нет. «Нет» тоже допускаем, но формально – карточка. Ведь сейчас строго воспринимают все попытки удара в голову – локтем или носком бутсы. Вилков поступил согласно рекомендациям, когда показал вторую желтую футболисту ЦСКА. Барриос выскочил из-за спины Бийола, но не согнулся в борьбе за мяч – нога была слишком высоко, это и погубило виновного в фоле. 

Также можно упомянуть о первом предупреждении для «армейца» - Бийол захватил рукой Дзюбу за футболку, проиграв позицию. И вторая карточка, и первая после эпизодов, где Яка мог спокойно сыграть иначе. Конечно, в РПЛ есть арбитры, которые пожалели бы любого игрока ЦСКА с желтой карточкой, если тот высоко поднял ногу, но Вилков другой. А Бийол точно виноват – фол был, с желтой надо аккуратнее работать вдали от ворот. 

Не можем утверждать, что арбитр был предвзят – тут пусть в РФС разбираются, голословно нельзя никого обвинять, но вот что сам Яка мог быть умнее с карточкой – можем утверждать. Как и то, что Азмун пустился по все тяжкие – очень некрасиво поступал, нарываясь на две красные! 

Судья затмил обе команды и саму игру?

Игровое преимущество чемпионов над ЦСКА в этом матче очевидное. 6:3 по точным ударам, 27:11 всего, с середины первого тайма игру вел «Зенит». Но стоит отдать должное желанию «армейцев» не проиграть – не так много явных моментов было у ворот Акинфеева, даже после того, как Бийол сглупил, имея желтую карточку.  

ЦСКА могло везти еще сильнее, однако и в первом тайме Жирков мог забить до Влашича, и моментов у ворот Кержакова было катастрофически мало, и лучший создали сами хозяева усилиями Караваева. С другой стороны, «армейцы» так глубоко сели на свои ворота – еще до удаления, что «Зениту» было сложно создавать хорошие шансы – пространства не хватало, как и сил его находить. 

В сухом остатке получаем наказание для ЦСКА за то, что вышли за ничьей – не играли на победу. И «Зенит» недобрал до трех пунктов, так что счет 1:1 в целом отражает то, что увидели – «армейцы» ведь по делу отбились, Акинфеев, Магнуссон или Влашич поражение не заслужили. Как Дриусси, Азмун или Караваев не заслужили победу. Так что результат нормальный, но путь «Зенита» к ничьей вызывает вопросы из-за того, как работал арбитр. 

Крайне противоречивая игра, уж точно не яркая, четка и талантливая. Недоработали и те, и другие, и судьи – тоже. ЦСКА в созидании провалился, «Зенит» - недобрал, хотя после перерыва перестроились. Но поскольку удаление всегда прямо влияет, то никто уже не сможет доказать, что не судья Вилков стал главным героем матча, высмотрев эпизод Бийола. Решение не показывать карточку Азмуну до перерыва – ошибка, а по цвету можно спорить. 

Решение не выгнать Сердара во втором тайме – грубейший ляп (особенно с учетом, что минимум желтая у иранца должна была быть). Второе предупреждение Бийолу, учитывая то, что Барриос выскочил из-за спины «армейца» – повод спорить, хотя формально карточка есть. Но суммарно увидели слишком много сумбура, чтобы народ смог обсуждать только игру, а не труд Вилкова. Качественный футбол, в котором видят ворота и хотят победить обе стороны, не показали. Если бы «Зенит» выиграл – скандал был сильнее, но и так вышло криво. 

Непонятно здесь лишь одно. На сложный матч принципиальных соперников назначили именно Вилкова, которого в декабре прошлого года сам РФС исключил из числа арбитров ФИФА. Зачем программировать скандал? Арбитров больше нет? Не берем статистику судьи в матчах «Зенита», оцениваем просто его статус и состояние. Это не первый матч рефери с ошибками, и хотя сегодня обошлось без пенальти, команды скатились к глупым фолам, а Азмун вышел сухим из воды – этого хватает, чтобы возмущаться тем, какую линию поведения выбрал арбитр и к чему это привело. Футбол получился плохим, работа Вилкова – не лучше.

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papic337
papic337
   136 / 894
сегодня в 00:12
Налицо предвзятое судейство. Вилков свистел армейцам всё, и то что было, и то чего не было. Зенитовцам же через раз. Причём мелочь свистел, а грубые нарушения пропускал.
Nikola45
Nikola45 ответил mangoх12
   41 / 894
вчера в 23:38
"Барриос выскочил из-за спины Бийола, но не согнулся в борьбе за мяч – нога была слишком высоко, это и погубило виновного в фоле. " Нога была на уровек пояса, как это Барриос не согнулся ? Горин, просмотрите эпизод хотя бы для начала , а то становится стыдно за соккер . В крайнем случае подсмотрите что пишут на других сайтах. Не солидно. Да и неплохо бы вам понять что такое тактика , неужто вы считали что ЦСКА с донной защитой в Питере пойдет крупными силами атаковать ? Слабенько, время идет а Горин не прогрессирует.
Давайте говорить на чистоту ! Ни кто не поднимает этот вопрос но перед этим нужно было удалять Чалова! За удар Барриоса в челюсть!
mangoх12
mangoх12
   15 / 894
вчера в 23:27
"Барриос выскочил из-за спины Бийола, но не согнулся в борьбе за мяч – нога была слишком высоко, это и погубило виновного в фоле. "

Нога была на уровек пояса, как это Барриос не согнулся ? Горин, просмотрите эпизод хотя бы для начала , а то становится стыдно за соккер . В крайнем случае подсмотрите что пишут на других сайтах. Не солидно. Да и неплохо бы вам понять что такое тактика , неужто вы считали что ЦСКА с донной защитой в Питере пойдет крупными силами атаковать ? Слабенько, время идет а Горин не прогрессирует.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил cska1948
   605 / 894
вчера в 23:26
В перерыве матча, на "Матч Премьер", эпизод с фолом Азмуна прокомментировал судья Федотов. Он сказал, что за удар шипами в икроножную мышцу НЕ защищённую щитком по Правилам полагается ПРЯМАЯ красная карточка. А Горин тут устроил гадание, какого цвета должна быть карточка.
А Горин часто просто говорит своё мнение....По мне тоже не красная....В матче Зенит-Ростов Федотов сказал, что было удаление игрока Ростова в первом тайме 100 процентное...но об этом эпизоде после матча никто ничего не сказал. То есть по факту Карасёв должен был получить не уд, потому что не удалил игрока Ростова.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   605 / 894
вчера в 23:19
Ахахахаха.....капец....вот нытьё развели....судья, судья....капец...нет слов. Играть надо....Тамбов ЦСКА судья удаляет за разговоры...но так со сих пор не понятно, что сказал игрок судье и за что был удалён....а Гончаренко и игроки не говорили, что надо самим дать разобраться....в матче Локо-Зенит не ставят 100 пенальни в ворота Локо...и ....вообщем ещё раз убеждаюсь....судьи постоянно так судят, как играем, так и судят.
Некакойшенко
Некакойшенко
   25 / 894
вчера в 23:18
А вот мнение, что Азмуна стоило точно удалить до перерыва, немного сложнее аргументировать. Сердар вправду тянулся за мячом, соперник выскочил сбоку, неожиданно
__________________________________________________
Интересно, а как аргументировать то, что на Бийола выскакивали тоже не спереди во время его удаления ?

Конечно, в РПЛ есть арбитры, которые пожалели бы любого игрока ЦСКА с желтой карточкой, если тот высоко поднял ногу, но Вилков другой.
_______________________________________________________
Знаем мы этого другого и как одни и те же правила трактует этот "другой" в разных ситуациях.Напомнить как перед важным матчем Зенита этого "другого" выдернули из судейства матчей ФНЛ ? Кстати за очередной косяк в РПЛ .

Игровое преимущество чемпионов над ЦСКА в этом матче очевидное.
____________________________________________________________
Я кстати не за ЦСКА болею, но именно очень опасных моментов у ворот Зенита, армейцы создали не намного меньше.Гончаренко играл тем чем мог и скамейка у него не как у Зенита и потому из этого состава он выжал максимум и вполне реально мог увезти из Питера 3 очка.Но это из области предположений.
Игру реально сломал Вилков и пенять команда может только на него.Хотя я не верю, что в нашей стране команду верховного жреца как то накажут.Скорее наоборот наградят Вилкова и вручат ему ключи от внезапно выигранной в лотерею квартиры.
oFANATo
oFANATo
   48 / 894
вчера в 23:17
Экс-арбитр Хусаинов: «Вилков поставил под сомнение свою квалификацию»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство главного арбитра матча «Зенит» - ЦСКА Михаила Вилкова:

Первая жёлтая карточка Бийолу не вызывает сомнений. Футбол, как знает весь мир, в переводе с английского — «нога» и «мяч», то есть игра в мяч. Вторая жёлтая карточка — Бийол играет в мяч, который находится на уровне груди. Игрок «Зенита» выбегает из-за спины и тоже играет в мяч, но головой, наклонившись, то есть играет в мяч опасно по отношению к себе. Он создает аварийную ситуацию для собственного здоровья, и он должен быть наказан свободным ударом за то, что играет опасно по отношению к себе. Однако арбитр этого матча даёт понять всем: нет, ребята, в футбол так не играют, в футбол играют так, как я скажу. Игрок сборной Фернандес прибегает и говорит: «Что ты делаешь, остановись, не вмешивайся в ход игры!». Но надо же отличиться, ты же выступаешь не на простой арене, а на народном достоянии, и судишь команду народного достояния, поэтому здесь правила игры равны, но для кого-то они равнее.

В начале игры Азмун действует по неосторожности сзади, а сзади — это самое опасное, потому что игрок не может увернуться от столкновения. Если арбитр не видел этого игрового эпизода, то тогда как ты вообще оказался на футбольном поле? Седьмая минута матча. Если ты видел этот игровой эпизод и проигнорировал, тогда вопрос, с какой целью ты это сделал? В концовке второго тайма Азмун сделал ещё более агрессивное действие, и ты сделал вид, что ты его видел. Но это же не жёлтая карточка, это прямая красная! То есть своими решениями арбитр по фамилии Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию и дал повод для болельщиков и специалистов рассуждать о злоупотреблении в судейском корпусе в интересах какой-то из команд. Стоило ли давать Дзюбе жёлтую в ситуации с потасовкой? Конечно.
pam06
pam06 ответил Иван Тасминский
   35 / 894
вчера в 23:05
Да видно же, что автор явный хейтер Зенита, таких глупостей я могу и в комментариях к любому матчу почитать. Насчёт Азмуна не берусь судить, я считаю, что первыё фол был не на жёлтую, так что всё справедливо, но красная Бьёллу самая очевидная красная карточка из всех. А тут пишут, будто бы Бьёллу показывать карточку "можно, но не обязательно", а Азмуну "обязательно", в то время как совсем наоборот.
Если Вам виден "хейтер" зенита - так ему не уподобляйтесь... Вначале изучите матчасть (правила), а затем резюмируйте. Любая угроза нанесения травмы карается как минимум желтой карточкой!!! И это не зависит был контакт или нет. В случаи с нарушением Азмуна на 7 минуте (наступил на икроножную мышцу) как минимум 8 из 10 арбитров показали бы КРАСНУЮ, двое оставшихся желтую, но Вилков перещеголял всех - НАРУШЕНИЯ НЕТ!!! У того же Азмуна во втором прямой ногой в голеностоп (шипами) - как минимум вторая желтая, а то и прямая красная... Бийол - пожалуй соглашусь наиграл на две желтых... Но Бийол просто "агнец" в сравнении с Азмуном!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Иван Тасминский
   12 / 894
вчера в 23:00
На лицо розовые очки, так футбол не понять. Футбол это не зенит семака и не цска ганчаренко, футбол это игра. И вот бийол играл в футбол во втором эпизоде, там максимум фол, опасная, и то, игрок зенита атаковал на стороне соперника)))) зенит позор нашего футбола
oFANATo
oFANATo
   48 / 894
вчера в 23:00
Конов о работе судей в игре «Зенита» и ЦСКА: «Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Просто позорище» Об этом сообщает "Рамблер".

«Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Стыдно должно быть, стыдно за такую „работу“. И Егоров должен уйти. Позорище, а не судейство все 15 туров чемпионата. Просто позорище. И где только совесть?!
cska1948
cska1948 ответил DAD81
   53 / 894
вчера в 22:59
Мне кажется, что опасная игра, это когда игрок видит соперника, который тоже борется за мяч, нет? Бийол имел право как угодно высоко поднимать ногу, поскольку играл по мячу и других претендентов на него в поле его зрения не имелось. Барриос выскочил из-за спины. Прекрасно видел, что Бийол играет мяч ногой и подставился. Не берусь утверждать, но мне кажется, что и контакта там не было. А по Азмуну - однозначно по красной в каждом тайме он заработал.
В этом эпизоде скорее Барриос сыграл опасно. Ведь видел, что Бийол поднял ногу и сознательно на неё полез.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 894
вчера в 22:57
Левейшее удаление, именно вторая желтая, только она. Это максимум опасная игра и свисток, максимум.
cska1948
cska1948 ответил Иван Тасминский
   53 / 894
вчера в 22:57
Да видно же, что автор явный хейтер Зенита, таких глупостей я могу и в комментариях к любому матчу почитать. Насчёт Азмуна не берусь судить, я считаю, что первыё фол был не на жёлтую, так что всё справедливо, но красная Бьёллу самая очевидная красная карточка из всех. А тут пишут, будто бы Бьёллу показывать карточку "можно, но не обязательно", а Азмуну "обязательно", в то время как совсем наоборот.
В перерыве матча, на "Матч Премьер", эпизод с фолом Азмуна прокомментировал судья Федотов. Он сказал, что за удар шипами в икроножную мышцу НЕ защищённую щитком по Правилам полагается ПРЯМАЯ красная карточка. А Горин тут устроил гадание, какого цвета должна быть карточка.
DAD81
DAD81
   389 / 894
вчера в 22:56
Мне кажется, что опасная игра, это когда игрок видит соперника, который тоже борется за мяч, нет? Бийол имел право как угодно высоко поднимать ногу, поскольку играл по мячу и других претендентов на него в поле его зрения не имелось. Барриос выскочил из-за спины. Прекрасно видел, что Бийол играет мяч ногой и подставился. Не берусь утверждать, но мне кажется, что и контакта там не было. А по Азмуну - однозначно по красной в каждом тайме он заработал.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   640 / 894
вчера в 22:50
Да видно же, что автор явный хейтер Зенита, таких глупостей я могу и в комментариях к любому матчу почитать. Насчёт Азмуна не берусь судить, я считаю, что первыё фол был не на жёлтую, так что всё справедливо, но красная Бьёллу самая очевидная красная карточка из всех. А тут пишут, будто бы Бьёллу показывать карточку "можно, но не обязательно", а Азмуну "обязательно", в то время как совсем наоборот.
Albertinos
Albertinos
   103 / 894
вчера в 22:45
Эмоций много, 77 одно - Вилков!
Мантефильный
Мантефильный
   567 / 894
вчера в 22:42
иногда казалось,что Вилков был не прочь удалить сам себя,такое растерянное лицо порой было
andromend
andromend
   291 / 894
вчера в 22:42
Насчет "бревно прогресса нашего футбола" - лучше не скажешь!
d_fincher
d_fincher
   6 / 894
вчера в 22:35
Знаете, говорят "игра забудется - результат останется". Так вот после этого матча не забудется игра: Азмуна надо было удалять несколько раз, судья молчит. Зенит пропустил и не может сравнять. Тогда судья удаляет игрока ЦСКА на пустом месте. Где же Вар? Почему на стадионе Газпрома всегда происходят такие вещи? Говорят, "Как корабль назовешь, так он и поплывет". Первым матчем на стадионе Газпрома был Зенит-Урал, когда у Урала удалили 3-х игроков, впервые в истории РПЛ. И с тех пор там судьи очень странно судят.

В итоге что? Безмерная гордость Миллера и Боярского: армеец Семак, спартаковец Дзюба и рубиновец Азмун мыграли вничью. Плюс многомиллионные с миру по нитке, типа Малкома и Маркизио, Дриусси и Паредеса. Вот это они называют "питерский футбол". Самое смешное, что реальный питерский футбол - клуб Тосно - просто развалился, не хватило денег, чтобы играть. Газпром финансирует даже Шальке 04, но только не клуб из ленинградской области. А нечего выбивать Зенит из полуфинала Кубка! Будете знать! - и Тосно теперь не существует:расформирован 9 июня 2018. А ведь он играл на легендарном Петровском, он был реально питерским.

Нету никаких миллионов болельщиков Зенита. Это вранье. И никакой Зенит не чемпион. Это сборище Кокориных бревном лежит на дороге прогресса нашего футбола. Пока они здесь - всё так будет.
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