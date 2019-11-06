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Инсинье: «„Наполи“ заслуживал победить в матче с „Зальцбургом“»

06 ноября 2019, 11:14
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье заявил, что неаполитанцы заслуживали победить в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».

Мы заслуживали победить в этом матче. «Наполи» создал множество голевых моментов, но нам следовало лучше распорядиться своими шансами. Мы должны постоянно играть с таким же настроем, поскольку рано или поздно удача повернется в нашу сторону.

Результат встречи с «Зальцбургом» вызвал недовольство в стане «Наполи». Так, главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 00:28
чудом забили гол Третьему воротнику,а стоял бы основной,наверное и по воротам не пробили.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
06 ноября в 19:56
Сегодня чёрна - белая Юве вам покажет,как надо заслуживать 3 очка и что бы они были в копилке,а не в каком то виртуальном чулане.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
06 ноября в 19:55
Наполи заслужили взять ЛЧ,но окажутся в ЛЕ. вот такие Наполи-оновские планы, вроде бы взяли МОСКВУ,а в итоге - проиграли.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
06 ноября в 16:36
Судья посчитал иначе.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 11:35
А большинство думает наоборот.
obana777
obana777
   194 / 946
06 ноября в 11:34
Заслужили? За это очки не дают.
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