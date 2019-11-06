Инсинье: «„Наполи“ заслуживал победить в матче с „Зальцбургом“»

06 ноября 2019, 11:14

Нападающий «Наполи» заявил, что неаполитанцы заслуживали победить в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».

Мы заслуживали победить в этом матче. «Наполи» создал множество голевых моментов, но нам следовало лучше распорядиться своими шансами. Мы должны постоянно играть с таким же настроем, поскольку рано или поздно удача повернется в нашу сторону.

Результат встречи с «Зальцбургом» вызвал недовольство в стане «Наполи». Так, главный тренер неаполитанцев проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.