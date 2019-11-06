Хеведес назвал имена трёх самых талантливых игроков из Германии

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес назвал имена трёх самых талантливых немецких футболистов на данный момент.
Три самых талантливых футболиста Германии на данный момент? Лерой Сане — уже большая звезда. Серж Гнабри из «Баварии», а также Никлас Зюле, который сейчас травмирован. Он может стать одним из лучших защитников мира.
Недавно Хеведес прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Третий вполне возможно, Хаверц, ну как вариант...
Третий вполне возможно, Хаверц, ну как вариант...