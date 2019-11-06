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Хеведес назвал имена трёх самых талантливых игроков из Германии

06 ноября 2019, 12:10

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес назвал имена трёх самых талантливых немецких футболистов на данный момент. 

Три самых талантливых футболиста Германии на данный момент? Лерой Сане — уже большая звезда. Серж Гнабри из «Баварии», а также Никлас Зюле, который сейчас травмирован. Он может стать одним из лучших защитников мира.

Недавно Хеведес прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   775 / 946
06 ноября в 16:25
про Азмун забыл Тина растроется
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   775 / 946
06 ноября в 16:18
почти попал
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
06 ноября в 15:26
из троих пожалуй Гнабри только еще может... стать. остальные уже спеклись.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
06 ноября в 14:41
Всех их вскоре скупят англичане.
NAZAR 007
NAZAR 007
   49 / 946
06 ноября в 14:37
Зюле ? ) Пока он топорный, причем уже долго.

Третий вполне возможно, Хаверц, ну как вариант...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
06 ноября в 12:28
Зюле тут лишний
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 12:15
Вот чем заняты чумпьёны мира в РПЛ, гадаю кто лучше а кто хуже.
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