Хеведес назвал имена трёх самых талантливых игроков из Германии

Защитник «Локомотива» назвал имена трёх самых талантливых немецких футболистов на данный момент.

Три самых талантливых футболиста Германии на данный момент? Лерой Сане — уже большая звезда. Серж Гнабри из «Баварии», а также Никлас Зюле, который сейчас травмирован. Он может стать одним из лучших защитников мира.