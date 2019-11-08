ГлавнаяНовости

Экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» может возглавить «Бэйцзин Гоань»

вчера, 06:57

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и «Кубани» Леонид Кучук может продолжить карьеру в Китае. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Китайский клуб может сменить тренера в случае неудачных результатов в нынешнем сезоне и уже думает о потенциальных сменщиках. Перед «Бэйцзин Гоань» стоит задача выиграть чемпионат. Если сделать этого не получится, то наставником команды может стать Леонид Кучук.

Сам белорусский специалист прокомментировал информацию следующим образом:

Ничего не слышал об этом предложении. Поэтому ничего не могу вам сказать по поводу этой информации.

На данный момент главным тренером китайского клуба является француз Бруно Женезио. 60-летний Кучук с этого года возглавляет украинский «Рух».

Напомним, этим летом состав «Бэйцзин Гоань» пополнил полузащитник «Спартака» Фернандо.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Доминируй, покупай! «Зениту» нужны Миранчуки
07 ноябряАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии36
Слухи«Краснодар» зимой собирается расстаться с 4 легионерами
07 ноября Комментарии8
Фомин попал на радары ЦСКА
05 ноября Комментарии16
СлухиВарданян подпишет с «Сочи» трехлетний контракт
03 ноября Комментарии2
СлухиАдиев может возглавить «Чайку» или «Луч»
02 ноября Комментарии1
Слухи«Сочи» хочет арендовать полузащитника «Зенита»
02 ноября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
   212 / 946
вчера в 10:51
Денег он с них точно сдерет по максимуму.
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:21
Теперь Лёня поедет покорять Китай.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100