Экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» может возглавить «Бэйцзин Гоань»

вчера, 06:57

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и «Кубани» может продолжить карьеру в Китае. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Китайский клуб может сменить тренера в случае неудачных результатов в нынешнем сезоне и уже думает о потенциальных сменщиках. Перед «Бэйцзин Гоань» стоит задача выиграть чемпионат. Если сделать этого не получится, то наставником команды может стать Леонид Кучук.

Сам белорусский специалист прокомментировал информацию следующим образом:

Ничего не слышал об этом предложении. Поэтому ничего не могу вам сказать по поводу этой информации.

На данный момент главным тренером китайского клуба является француз . 60-летний Кучук с этого года возглавляет украинский «Рух».

Напомним, этим летом состав «Бэйцзин Гоань» пополнил полузащитник «Спартака» Фернандо.