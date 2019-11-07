Доминируй, покупай! «Зениту» нужны Миранчуки

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«Соккер.ру» – о, возможно, главной трансферной саге РПЛ в 2020 году.

Стабильный интерес с берегов Невы

О желании «Зенита» заполучить полузащитников «Локомотива» известно не из разговоров бабушек у питерских парадных, Миранчуков пытались сделать «сине-бело-голубыми» и раньше, а летние контакты подтвердили все заинтересованные стороны: генеральные директора клубов и представитель футболистов. Общий смысл таков, что «Локо» отказался отпускать Миранчуков накануне Лиги чемпионов, однако вопрос не закрыт окончательно, просто его отложили до будущих трансферных окон. При этом агент Вадим Шпинев сказал, что в случае заманчивого предложения из Санкт-Петербурга Алексей и Антон «будут думать».

Также из летней повестки, правда, уже на уровне слухов, известно, что «Зенит» изначально хотел подписать только Алексея Миранчука, и в это несложно поверить, учитывая укомплектованность команды Семака, но братья всем потенциальным работодателям дают понять, что не желают играть в разных клубах. После этого «Зенит» включил в свои планы и Антона. Такая неразлучность не способствует продолжению их карьеры за пределами РПЛ , ведь далеко не каждый клуб пойдет на такой шаг – покупку двух близнецов из России разом, зато «Локомотиву» это обстоятельство помогает удерживать Миранчуков в команде, по крайней мере, до тех пор, пока «Зенит» не нашел несколько миллионов аргументов, чтобы склонить братьев на свою сторону.

Денежный вопрос

Здесь я могу называть разные суммы, которые мелькали в прессе. Сначала «Зенит» вроде бы был готов отдать 20 миллионов за Алексея, потом 45 миллионов за двоих. По другим данным, предложение будет скромнее — 33 млн евро, а Василий Кикнадзе на последних переговорах объявил цену в 85 миллионов за двоих. Хотите добавлю сюда еще парочку чисел с потолка? Простите, но я отказываюсь серьезно рассуждать о трансфере Миранчуков в «Зенит» именно в финансовой плоскости.

Этот переход вообще не о деньгах, поскольку если два клуба, за спинами которых стоят госкорпорации, договорятся о столь значительном по меркам российского футбола переходе, то финансовая схема может быть сложной и запутанной, с белыми, серыми и черными страницами. Да и не только деньгами можно расплатиться за Миранчуков, если в разговор вступят «большие дяди». Но если вам непременно нужна опора, представляющая собой сумму в твердой валюте, то можете взять в качестве финансового базиса сумму в 40-50 млн евро.

Футбольный вопрос

А вот это уже гораздо любопытнее. Вы задавались вопросом: зачем, собственно, «Зениту» братья Миранчуки? Это действительно футбольная необходимость, или истерика коллекционера-доминатора, желающего получить в свое распоряжение лучшие экспонаты? «Зенит» летом и Марио Фернандеса хотел подписать, а еще раньше соблазнял Зобнина и Джикию до того, как они подписали улучшенные контракты со «Спартаком». Но желание подписать Миранчуков – не для поддержания имиджа гегемона, футбольных смыслов в нем хватает, причем Антон нужен уже не меньше, чем Алексей.

Лакмусовой бумажкой стали матчи против «РБ Лейпциг», в которых «Зенит» выглядел эдаким неповоротливым медведем – медленной, скудоумной, несовременной командой. Во всех бедах успели обвинить Семака и его трусливую тактику, и с этим можно отчасти согласиться, ведь Сергею Богдановичу действительно нечем похвастаться по итогам тренерской дуэли с Юлианом Нагельсманном. В то же время, на фоне «Лейпцига» во всей полноте выступила «таскательно-рояльная» сущность «Зенита», который годами ищет своего фантазисту.

Посмотрите на среднюю линию и атаку «сине-бело-голубых», назовите креативщика, у которого в ногах мяч замирает от восторга в ожидании удивительных приключений. Барриос — чистый опорник, Оздоев — ответственный за отбор и подбор цепкий полузащитник, Ерохина искусным игроком тоже не назовешь, Александр берет «физикой» и статью. В нападении Дзюба, который ныне является главным изобретателем в атаках «Зенита», и зависимый Азмун. Есть еще Дриусси – форвард, вынужденный играть не на своей позиции, и Шатов, которому пора возвращаться в мини-футбол, куда его недавно отправил Федор Смолов.

Определенно, Алексей и Антон сумели бы добавить красок в атаку нередко предсказуемой и неповоротливой команды Сергея Семака. В РПЛ эти недостатки не так бросаются в глаза, потому что у нас в целом невысокие скорости в чемпионате, и «Зенит» за счет класса игроков побеждает даже в тех матчах, где не слишком хорошо бежит, но в Лиге чемпионов слабости вскрываются первым встречным «Лейпцигом», который далеко не «Ливерпуль», «Барселона» или «Манчестер Сити». Приобретение Миранчуков – это сильный шаг, с помощью которого можно решить насущные игровые вопросы, и при этом получить двойной бонус накануне изменения лимита на легионеров в РПЛ .

Чтобы купить что-нибудь нужное…

Скептики скажут, что состав «Зенита» укомплектован, места в обойме для Миранчуков нет, особенно, если не забывать о травмированном Малкоме и не заявленном Кокорине. Да и денег у «Зенита» вроде бы быть не должно после покупки того же Малкома за 40 миллионов евро, однако к следующему лету ситуация может поменяться. Конечно, под приход братьев нужно освобождать место в составе, причем не какими-нибудь тривиальными ходами вроде отказа от продления контрактов с Шатовым, Маком и Кузяевым (соглашения заканчиваются в конце сезона), нужны продажи ликвидных товаров.

Если приход обоих Миранчуков разом состоится, это повлечет за собой изменение схемы, вряд ли «Зенит» продолжит играть 4-4-2, поэтому сокращение популяции форвардов за счет иностранца Азмуна станет логичным шагом, ведь останутся Дзюба, которого обязательно продлят, и Кокорин. Так что слухи о готовности отпустить Сердара могут оказаться правдой. Кроме того, сообщается об интересе «Интера Майами» к двум аргентинцам, Дриусси и Краневиттеру, и клуб Бекхэма якобы готов заплатить за них в районе 25-30 млн евро.

В общем, «Зенит» вполне может одним махом освободить место в составе для Миранчуков и выручить деньги на их приобретение. Группа атаки с Алексеем и Антоном в окружении Дзюбы, Кокорина и Малкома выглядит, как минимум, любопытно, как максимум – более сбалансировано, нежели с Дриусси на чужой позиции и Азмуном в качестве второго страйкера. Нужна немалая смелость, чтобы решиться на подобные перестроения команды, но иначе никак: если «Зенит» хочет Миранчуков, то придется довериться им и пойти ва-банк.

Что обо всем этом думает Юрий Семин?