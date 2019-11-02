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«Сочи» хочет арендовать полузащитника «Зенита»

сегодня, 01:14

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Сочи».

Согласно источнику, сочинский клуб может арендовать аргентинца до конца текущего сезона. Сообщается, что «Зенит» готов отпустить Краневиттера, при этом сам игрок хотел бы отработать свой контракт с «сине-бело-голубыми» до конца. Срок соглашения 26-летнего хавбека с петербургским клубом истекает летом 2021 года.

Ранее появилась информация о том, что следующим летом «Зенит» будет готов рассмотреть предложения по нападающему команды Сердару Азмуну.

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ошалевший
ошалевший
   224 / 840
сегодня в 01:41
когда же уже фифа займётся этим беспределом,сочи-это динамо спб,все эти мутные трансферы должны уже привлечь внимание,ладно зенит,покупает по 50 тр на бумаге а продаёт за десятки лямов,но сочи разве не нарушает фэер плей?или тактика такая побыстрому спихать туда всех пока трансы не прикроют,а там хрен с ним
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   190 / 840
сегодня в 01:27
Ещё, ещё ))) Надо же как-то главному Газпром проекту выполнять правила ффп, вот и в три дорога продают в свои же фарм клубы мешки с 62ом)
Дима Головашич
Дима Головашич
   315 / 840
сегодня в 01:22
Ха-ха-ха
Почему у нас три Зенита, скажите мне?
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