«Сочи» хочет арендовать полузащитника «Зенита»

сегодня, 01:14

Полузащитник «Зенита» попал в сферу интересов «Сочи».

Согласно источнику, сочинский клуб может арендовать аргентинца до конца текущего сезона. Сообщается, что «Зенит» готов отпустить Краневиттера, при этом сам игрок хотел бы отработать свой контракт с «сине-бело-голубыми» до конца. Срок соглашения 26-летнего хавбека с петербургским клубом истекает летом 2021 года.

Ранее появилась информация о том, что следующим летом «Зенит» будет готов рассмотреть предложения по нападающему команды Сердару Азмуну.