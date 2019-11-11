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Дриусси: «Общаюсь с партнерами в „Зените“ на англоиндейском языке»

вчера, 19:30

Полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своих взаимоотношениях с партнерами по команде.

Я много общаюсь с теми, кто знает испанский, — с Дугласом, Осорио, Вильмаром, — но, разумеется, стараюсь говорить и со всеми остальными: чуть-чуть на английском, чуть-чуть на русском. Мне нравится это — такой общекомандный диалог очень важен.

У меня очень хорошие отношения с ними, как и с Азмуном, и с Кокориным, например. Мы, аргентинцы, называем тех, кто плохо знает английский и говорит на нем как может, перемешивая с испанским, — то есть в первую очередь самих себя — англоиндейцами. Вот на таком англоиндейском языке мы все и общаемся, ха-ха.

Да, я немного подтянул русский! Когда ты постоянно слышишь какие-то фразы, отдельные слова, то стараешься повторять их, спрашиваешь, что они значат. «Доброе утро», «здравствуйте», «спасибо большое», «до свидания», «спокойной ночи». Знаю уже достаточно, пытаюсь общаться.

Ранее Себастьян рассказал о лучшем моменте за карьеру в «Зените». 

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   362 / 933
вчера в 21:55
англоиндейцы)
time out
time out ответил GYTSYL
   43 / 933
вчера в 21:50
скоро индейцы появятся в зените! аххахаха
Они там всегда были. Возьми того же индейца Гыгыгы, а сколько там таких? Их же не завезли откуда-то? Местные.
ошалевший
ошалевший ответил Питер Ман
   132 / 933
вчера в 21:17
Понсе: «Общаюсь с партнерами в „Спартаке“ на укрозулусском языке»
при чём здесь укр? ну и к слову в зените больше и украинцев и негров чем в спартаке,сначала думай потом пиши
sir_Alex
sir_Alex
   88 / 933
вчера в 20:41
А с Дзюбой – на языке деревьев, ахахаха!)))
ermak6848
ermak6848
   148 / 933
вчера в 20:17
учи русский Мат - дома тебя никто не поймёт, а смеяться будут..
kastites
kastites
   216 / 933
вчера в 20:16
))))))
LOpp
LOpp
   26 / 933
вчера в 20:09
Дриусси: а как на англоиндейском будет - "у меня украли кошелек?"
post-navigator
post-navigator ответил Питер Ман
   218 / 933
вчера в 20:03
Понсе: «Общаюсь с партнерами в „Спартаке“ на укрозулусском языке»
Зелимхан, Аяз и Ризиуан теперь на мове размовляют???
Зв'iзда Ф'iдуна в лёгком шоке. Он ничего старашнее онопко в жизни не видал - и тут вдруг такие интимные вбросы :))
Groove000
Groove000
   49 / 933
вчера в 19:40
Я думал, на бакланском - одном из многочисленных Балканских языков))
GYTSYL
GYTSYL
   27 / 933
вчера в 19:36
скоро индейцы появятся в зените! аххахаха
Питер Ман
Питер Ман
   183 / 933
вчера в 19:34
Понсе: «Общаюсь с партнерами в „Спартаке“ на укрозулусском языке»
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