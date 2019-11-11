Дриусси: «Общаюсь с партнерами в „Зените“ на англоиндейском языке»

Полузащитник «Зенита» рассказал о своих взаимоотношениях с партнерами по команде.

Я много общаюсь с теми, кто знает испанский, — с Дугласом, Осорио, Вильмаром, — но, разумеется, стараюсь говорить и со всеми остальными: чуть-чуть на английском, чуть-чуть на русском. Мне нравится это — такой общекомандный диалог очень важен.

У меня очень хорошие отношения с ними, как и с Азмуном, и с Кокориным, например. Мы, аргентинцы, называем тех, кто плохо знает английский и говорит на нем как может, перемешивая с испанским, — то есть в первую очередь самих себя — англоиндейцами. Вот на таком англоиндейском языке мы все и общаемся, ха-ха.

Да, я немного подтянул русский! Когда ты постоянно слышишь какие-то фразы, отдельные слова, то стараешься повторять их, спрашиваешь, что они значат. «Доброе утро», «здравствуйте», «спасибо большое», «до свидания», «спокойной ночи». Знаю уже достаточно, пытаюсь общаться.