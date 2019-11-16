Мостовой поделился мнением о матче Россия – Бельгия

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке национальной команды против бельгийцев в отборе на Евро-2020.

Многое будет зависеть от самих бельгийцев. Наши в любом случае будут биться, потому что деваться некуда. Атмосфера и ажиотаж всё-таки влияют. Но если Бельгия возьмет мяч и начнет играть, то уже бейся, не бейся.

Такой футболист, как Дзюба, может любую оборону продавить, но не нужно делать на этом акцент. То же самое можно сказать про Лукаку. Он может троих продавить и побежать дальше, поэтому не стал бы выделять Дзюбу как «танка».