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Де Лигт: «Пресса пытается выставить меня и де Врея врагами»

сегодня, 18:21

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт рассказал о своих взаимоотношениях с футболистом «Интера» Стефаном де Вреем:

Наши клубы враждуют, но мы нет.

Вместе работаем в сборной Нидерландов для того, чтобы она преуспевала. Мы оба хотим играть. Однако радуемся друг за друга, когда кто-то из нас хорошо сыграет.

Пресса пытается выставить нас врагами. Однако это не так. После матча «Ювентуса» с «Интером» мы вместе перекусили, благо между городами всего лишь час езды. Мы даем друг другу советы. Стефан уже освоился в Италии, в отличие от меня, поэтому помогает мне.

Стало известно, что защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк покинул расположение сборной Нидерландов по личным причинам. Это даст шанс де Лигту и де Врею вместе сыграть в матче против Эстонии.

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Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   155 / 877
сегодня в 18:55
Аха-ха), наивный пацан. Доверяет мердюку. Теперь ясно, кто учил его руками в штрафной размахивать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 877
сегодня в 18:42
Эти "гиены" с микрофонами жаждут чего нибудь жаренного. Поменьше сами трендите и у них не будет повода вас троллить!!!
волгодон 2
волгодон 2
   64 / 877
сегодня в 18:24
На то она и пресса. Это их желтый корм.
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