Де Лигт: «Пресса пытается выставить меня и де Врея врагами»

Защитник «Ювентуса» рассказал о своих взаимоотношениях с футболистом «Интера» :

Наши клубы враждуют, но мы нет.

Вместе работаем в сборной Нидерландов для того, чтобы она преуспевала. Мы оба хотим играть. Однако радуемся друг за друга, когда кто-то из нас хорошо сыграет.

Пресса пытается выставить нас врагами. Однако это не так. После матча «Ювентуса» с «Интером» мы вместе перекусили, благо между городами всего лишь час езды. Мы даем друг другу советы. Стефан уже освоился в Италии, в отличие от меня, поэтому помогает мне.