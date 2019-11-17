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Абидаль: «Неймар по-прежнему в нашем списке»

сегодня, 14:01

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал возможный трансфер форвард ПСЖ Неймара.

Футболист такого высокого уровня, который знаком с философией «Барселоны» изнутри, всегда будет в нашем поле зрения. Есть некоторые финансовые трудности, которые мы не можем урегулировать. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Если Неймар продолжит выступать на таком уровне на протяжении всего длинного сезона, он определённо будет нам интересен. Я не скажу, что он будет нашей целью номер один. Но Неймар по-прежнему в списке, да.

Ранее Абидаль подтвердил, что «Барселона» ищет замену для Луиса Суареса.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   180 / 885
сегодня в 14:42
ПСЖ-варианта 2,-1-ый ,если Неймар собрался уходить ,отпустить и заиметь какой-то навар ,если зимой не отпустить летом уйдёт за 60 лямов-шейхи останутся с носом ,арифметика проста ,держать футболиста такого уровня не приобретая игроков для его поддержки -это УТОПИЯ,неужели в ПСЖ некому это подсказать?
Брулин
Брулин
   80 / 885
сегодня в 14:38
Уже понятно, что Неймар не будет играть в Барселоне, его время прошло.
NGYRZ
NGYRZ ответил Ангел неБесГрешен
   30 / 885
сегодня в 14:34
Они достаточно унизили бразилу, теперь можно и взять. Как кота побитого...
Они сами пуще Бразильца унизились в ЛЧ!
NGYRZ
NGYRZ
   30 / 885
сегодня в 14:33
Без Неймара не могут взять ЛЧ, а для Осасун и Леганесов и Месси хватает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 885
сегодня в 14:28
Они достаточно унизили бразилу, теперь можно и взять.
Как кота побитого...
kotmyshka
kotmyshka
   215 / 885
сегодня в 14:26
да, конечно...
particular
particular
   8 / 885
сегодня в 14:16
Вот, что значит знакомство с философией..:))
azures
azures
   216 / 885
сегодня в 14:14
Это решает папа Неймара.
obana777
obana777
   66 / 885
сегодня в 14:12
Он до пенсии будет в списках.
Остапчук 67
Остапчук 67
   277 / 885
сегодня в 14:09
Какой Неймар?
Нужно искать замену Месси.
Zenit_84
Zenit_84
   175 / 885
сегодня в 14:07
Неймар везде пригодится
dimagas2
dimagas2
   129 / 885
сегодня в 14:04
cska plus
cska plus
   5 / 885
сегодня в 14:02
Даже неймар не захочет в Барсу.
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