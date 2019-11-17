Абидаль: «Неймар по-прежнему в нашем списке»

Спортивный директор «Барселоны» прокомментировал возможный трансфер форвард ПСЖ Неймара.

Футболист такого высокого уровня, который знаком с философией «Барселоны» изнутри, всегда будет в нашем поле зрения. Есть некоторые финансовые трудности, которые мы не можем урегулировать. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Если Неймар продолжит выступать на таком уровне на протяжении всего длинного сезона, он определённо будет нам интересен. Я не скажу, что он будет нашей целью номер один. Но Неймар по-прежнему в списке, да.