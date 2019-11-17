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Родри: «Я - обычный парень»

сегодня, 17:34

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о своей скромности:

Да, я - обычный парень. У меня нет татуировок, и я не пользуюсь социальными сетями. Для меня важно сохранять здравомыслие. Это мой образ жизни. Я всегда был обычным.

Мне не нужно быть экстравагантным, чтобы жить по полной. Мне так комфортно. Всегда был таким. Это мне помогает лучше играть.

Непросто быть таким в мире футбола. Самое важное для меня - это то, какие люди находятся в окружении. Нужно иметь рядом людей, которые могут объяснить тебе, что хорошо, а что плохо.

 Летом Родри высказался про надежду выиграть Лигу чемпионов вместе с «Манчестер Сити».

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Одержимый хряк
Одержимый хряк
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сегодня в 17:36
Странный парень.
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