Родри: «Я - обычный парень»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о своей скромности:

Да, я - обычный парень. У меня нет татуировок, и я не пользуюсь социальными сетями. Для меня важно сохранять здравомыслие. Это мой образ жизни. Я всегда был обычным.

Мне не нужно быть экстравагантным, чтобы жить по полной. Мне так комфортно. Всегда был таким. Это мне помогает лучше играть.

Непросто быть таким в мире футбола. Самое важное для меня - это то, какие люди находятся в окружении. Нужно иметь рядом людей, которые могут объяснить тебе, что хорошо, а что плохо.