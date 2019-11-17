Фирмино: «Я буду играть там, где команда будет нуждаться»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал о своей роли в команде.
Я стараюсь быть хорошим и скромным парнем, такова моя личность.
Я всегда пытаюсь помочь своей команде наилучшим образом. Мне нравится это, я люблю побеждать, и готов ради этого многим пожертвовать.
Я уважаю свою роль на поле. Я буду играть там, где команда будет нуждаться. Иногда я играю как девятый номер, но иногда приходится работать десяткой, и я всегда стараюсь изо всех сил.
Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Джейсон Макэйтир заявил, что Бобби Фирмино является главным элементом атаки в «Ливерпуле».
месси: "я неуважаю ничью роль на поле кроме своей, команда будет играть так, как будут требовать того мои личные нужды"
месси: "я неуважаю ничью роль на поле кроме своей, команда будет играть так, как будут требовать того мои личные нужды"