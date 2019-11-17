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Фирмино: «Я буду играть там, где команда будет нуждаться»

сегодня, 13:49

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал о своей роли в команде.

Я стараюсь быть хорошим и скромным парнем, такова моя личность. 

Я всегда пытаюсь помочь своей команде наилучшим образом. Мне нравится это, я люблю побеждать, и готов ради этого многим пожертвовать.

Я уважаю свою роль на поле. Я буду играть там, где команда будет нуждаться. Иногда я играю как девятый номер, но иногда приходится работать десяткой, и я всегда стараюсь изо всех сил.

Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Джейсон Макэйтир заявил, что Бобби Фирмино является главным элементом атаки в «Ливерпуле». 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   42 / 885
сегодня в 14:54
Фирма топчик!
месси: "я неуважаю ничью роль на поле кроме своей, команда будет играть так, как будут требовать того мои личные нужды"
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   91 / 885
сегодня в 14:07
Вот поэтому Юрген Клопп и ценит Фирмино, который всегда готов играть на команду.
cska plus
cska plus
   5 / 885
сегодня в 13:57
Прекрасный футболист.
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