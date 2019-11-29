Михайлович: «Я устал плакать. Требуется терпение, чтобы победить лейкемию»

Главный тренер «Болоньи» , недавно выписавшийся из больницы после третьего курса химиотерапии, рассказал о своей борьбе с лейкемией.

Хочу выразить благодарность всем за уважение к моему состоянию. Последние четыре месяца стали серьезным испытанием для меня. Теперь хочу затронуть тему своего здоровья. Благодарю всех от врачей до медсестер, которые помогали мне. К сожалению, я не могу упомянуть всех. Я устал плакать. Лишь те, кто страдает от этой болезни, знают, каково это.

Никогда не считал себя героем. Я просто человек. Эта болезнь не отступит только благодаря мужеству. В этом нет ничего постыдного, пациент не должен терять надежды на жизнь.

Чтобы победить эту болезнь, эту сволочь, требуется терпение. Провести 4 месяца в комнате, ни разу не выйдя на улицу - непросто.

Чем лучше мне становилось, тем больше я надеялся стать лучшим человеком. В прошлом терпение не было моей сильной стороной, а теперь это дар, который я должен принять. Я наслаждаюсь каждой минутой жизни.