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Михайлович: «Я устал плакать. Требуется терпение, чтобы победить лейкемию»

сегодня, 17:55

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, недавно выписавшийся из больницы после третьего курса химиотерапии, рассказал о своей борьбе с лейкемией.

Хочу выразить благодарность всем за уважение к моему состоянию. Последние четыре месяца стали серьезным испытанием для меня. Теперь хочу затронуть тему своего здоровья. Благодарю всех от врачей до медсестер, которые помогали мне. К сожалению, я не могу упомянуть всех. Я устал плакать. Лишь те, кто страдает от этой болезни, знают, каково это.

Никогда не считал себя героем. Я просто человек. Эта болезнь не отступит только благодаря мужеству. В этом нет ничего постыдного, пациент не должен терять надежды на жизнь.

Чтобы победить эту болезнь, эту сволочь, требуется терпение. Провести 4 месяца в комнате, ни разу не выйдя на улицу - непросто.

Чем лучше мне становилось, тем больше я надеялся стать лучшим человеком. В прошлом терпение не было моей сильной стороной, а теперь это дар, который я должен принять. Я наслаждаюсь каждой минутой жизни.

Михайлович 

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Footbolista
Footbolista
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сегодня в 18:27
Михайлович известен своим жестким нравом как на футбольном поле, так и за его пределами. Во времена выступлений за «Лацио», Синиша ударил и плюнул в румынского форварда Адриана Муту. В 2000 году в матче против Арсенала игрок назвал Патрика Виейра «черным 62ом».
Во времена тренерства в сборной Сербии, Синиша составил ряд правил и приказал футболистам с ними ознакомиться и подписать. Одним из правил было обязательное исполнения гимна во время матча. Адам Ляич хоть и подписал документ, но во время матча гимн петь все же отказался, за что был отчислен из сборной....

Будьте добрее и болезнь к вам не придет...выздоравливай Синиша и будь добр...
Зейский
Зейский
   110 / 949
сегодня в 18:21
Здоровья!!!
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