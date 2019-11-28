Лукаку: «УЕФА пора принять решительные меры относительно расизма»

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Форвард «Интера» призвал футбольные власти Европы решительно действовать в борьбе с проявлением расизма, сообщает источник со ссылкой на Esporte Interativo.

Думаю, УЕФА пора принять решительные меры относительно ситуаций с проявлением расизма на стадионах.

Отметим, что накануне Лукаку подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча Лиги чемпионов, в котором «Интер» играл с пражской «Славией».

О проблеме расизма в футболе недавно также высказался бывший полузащитник «Манчестер Сити» , ныне выступающий за китайский «Циндао Хайню».