Лукаку: «УЕФА пора принять решительные меры относительно расизма»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку призвал футбольные власти Европы решительно действовать в борьбе с проявлением расизма, сообщает источник со ссылкой на Esporte Interativo.
Думаю, УЕФА пора принять решительные меры относительно ситуаций с проявлением расизма на стадионах.
Отметим, что накануне Лукаку подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча Лиги чемпионов, в котором «Интер» играл с пражской «Славией».
О проблеме расизма в футболе недавно также высказался бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, ныне выступающий за китайский «Циндао Хайню».