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Лукаку: «УЕФА пора принять решительные меры относительно расизма»

сегодня, 19:44
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку призвал футбольные власти Европы решительно действовать в борьбе с проявлением расизма, сообщает источник со ссылкой на Esporte Interativo.

Думаю, УЕФА пора принять решительные меры относительно ситуаций с проявлением расизма на стадионах.

Отметим, что накануне Лукаку подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча Лиги чемпионов, в котором «Интер» играл с пражской «Славией».

О проблеме расизма в футболе недавно также высказался бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, ныне выступающий за китайский «Циндао Хайню».  

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Все комментарии
Tostao
Tostao
   168 / 921
сегодня в 20:22
Наверное хочет, чтобы УЕФА и ФИФА вообще запретила белым играть в футбол и посещать матчи. Только жёлтые, чёрные и голубые! Вот это было бы толерантно!
Incredulous
Incredulous
   397 / 921
сегодня в 20:11
Меньше бы вы орали направо и налево о своём расизме, никто бы на вас внимание и не обращал, а так сами себе проблему создали, и сами теперь жалуются.
cska plus
cska plus
   15 / 921
сегодня в 20:01
Снова расизм? Достали негры.
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 921
сегодня в 19:59
Негров на поле не пускать!
wingback
wingback
   254 / 921
сегодня в 19:51
А именно исключить из соревнований под эгидой всех негров и проблема исчезнет...
severnyj84
severnyj84
   127 / 921
сегодня в 19:51
Надоели зулусы с этим расизмом, надуманная проблема.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 19:50
Майкл Джексон тебе в пример!
Sargent
Sargent
   270 / 921
сегодня в 19:47
Решение должно быть одно - отправить всех негров в Африку, там расизма нет.
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