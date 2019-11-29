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Клопп: «Я удивлен отставкой Эмери»

сегодня, 17:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об увольнении Унаи Эмери с поста наставника лондонского «Арсенала»:

Я удивился, когда увидел новость об его увольнении. Такова футбольная жизнь. Не знаю, что именно там случилось. Однако руководство клуба явно было недовольно последними результатами. Тренер должен быть готов к этому, когда подписывает контракт. Желаю Эмери всего наилучшего. Он - прекрасный наставник, что доказал своей работой в нескольких странах.

Ранее «Ливерпуль» рассказал о травме полузащитника Фабиньо.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сергей Вершинин
   15 / 949
сегодня в 18:47
Клопп следующий, ведь Сити возьмет апл.
Не коверкай мой ник
obana777
obana777
   88 / 949
сегодня в 18:46
Отставкам тренеров удивляться не надо.
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил 25процентный клоун
   677 / 949
сегодня в 18:40
    Сергей Вершинин
    Сергей Вершинин
       677 / 949
    сегодня в 18:39
    Клопп,такой Клопп
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       15 / 949
    сегодня в 18:38
    Клопп следующий
    boris_spartak
    boris_spartak
       514 / 949
    сегодня в 18:17
    Эта просто Дзюбе попалась книга "Практическая магия".
    dino-hsv
    dino-hsv
       103 / 949
    сегодня в 17:50
    это было лишь делом времени. чего тут удивительного
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