Клопп: «Я удивлен отставкой Эмери»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением об увольнении с поста наставника лондонского «Арсенала»:

Я удивился, когда увидел новость об его увольнении. Такова футбольная жизнь. Не знаю, что именно там случилось. Однако руководство клуба явно было недовольно последними результатами. Тренер должен быть готов к этому, когда подписывает контракт. Желаю Эмери всего наилучшего. Он - прекрасный наставник, что доказал своей работой в нескольких странах.