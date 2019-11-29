Клопп: «Я удивлен отставкой Эмери»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об увольнении Унаи Эмери с поста наставника лондонского «Арсенала»:
Я удивился, когда увидел новость об его увольнении. Такова футбольная жизнь. Не знаю, что именно там случилось. Однако руководство клуба явно было недовольно последними результатами. Тренер должен быть готов к этому, когда подписывает контракт. Желаю Эмери всего наилучшего. Он - прекрасный наставник, что доказал своей работой в нескольких странах.
Ранее «Ливерпуль» рассказал о травме полузащитника Фабиньо.
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