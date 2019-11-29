Джеррард: «Ван Дейк заслужил „Золотой мяч“»

Наставник «Рейнджерс» поддержал защитника «Ливерпуля» , который претендует на «Золотой мяч».

Он заслужил эту награду. Мне нравится Месси, но в этом году стабильнее был Вирджил. Он привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов.