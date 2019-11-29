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Джеррард: «Ван Дейк заслужил „Золотой мяч“»

сегодня, 11:10

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард поддержал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который претендует на «Золотой мяч».

Он заслужил эту награду. Мне нравится Месси, но в этом году стабильнее был Вирджил. Он привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов. 

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   289 / 943
сегодня в 12:42
сейчас барсоглоры мониторы слюной забрызгают)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Так Себе Аналитик
   8 / 943
сегодня в 12:36
ну тут не соглашусь с тобой. Финал этот мусорный. Скомина Ливер протащил, которого там быть не должно, а беспринципная барса слила ТТХ и не выпустила интер из группы, потом им с МС судьи помогли.
eleven LC
eleven LC
   160 / 943
сегодня в 12:25
Алиссон заслужил даже более чем Ван Дейк,он ведь выиграл титулы и с клубом и со сборной,к тому же стал лучшим вратарём трёх турниров но давать ЗМ вратарям и защиитникам не принято уже много лет,так что я думаю обладатель ЗМ 2019 уже известен и он живёт в Испании!
Виссарионович
Виссарионович ответил Так Себе Аналитик
   64 / 943
сегодня в 12:16
Вот и весь твой ответ.
Сам что нибудь придумай а не повторяй за дурочками или думай когда пишешь. А если нечем думать, то знай что могут попросить ответить.
Твоего ван Дейка в первом полуфинале на стабильно на @опе возили.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   42 / 943
сегодня в 12:14
Да весь мир согласен с Джеррардом.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Lewa2708
   42 / 943
сегодня в 12:14
Жаль что украли золотой мяч Джеррарда 2005 году он был лучшим
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Виссарионович
   22 / 943
сегодня в 12:13
Ок. Обоснуй за леганесы и осасуны?
"Рома" и полурезерв "Ливерпуля" лучше всего обосновывают)
Виссарионович
Виссарионович ответил Так Себе Аналитик
   64 / 943
сегодня в 12:11
Ок.
Обоснуй за леганесы и осасуны?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Виссарионович
   22 / 943
сегодня в 12:07
К слову, Зенька вылетел от аутсайдера испанского чемпионата, с разгромным счетом. И ты повторяешь за чудаками с соккера их мантру, хотя ответь, ван Дейк не играет против Бернли, Саутгенптонов, Фулхемов и другого английского шлака? Как будто в англии одни топ клубы. В англии бей-беги. И гегемония в еврокубках испанских клубов показала какой чемпионат сильнее.
Факты на столе, двойной английский финал. А гегемония стала историей.
Виссарионович
Виссарионович ответил Так Себе Аналитик
   64 / 943
сегодня в 12:04
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       22 / 943
    сегодня в 11:37
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       22 / 943
    сегодня в 11:36
    Снова эти завистники косметического инопланетянина проснулись.

    К слову о стабильности, если бы Ван Дейк играл так же стабильно, как Месси наказывает "Осасуны", "Уэски" и "Леганесы", никаких вопросов по поводу ЗМ не было бы)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       8 / 943
    сегодня в 11:20
    А Стиви заслужил золотые коньки АПЛ)
    Bordend
    Bordend
       225 / 943
    сегодня в 11:14
    Возможно.
    Lewa2708
    Lewa2708
       320 / 943
    сегодня в 11:13
    Сколько уже таких заслуживших было.. Иньеста, Рибери, Анри, да и сам Джеррард
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