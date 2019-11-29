Джеррард: «Ван Дейк заслужил „Золотой мяч“»

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард поддержал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который претендует на «Золотой мяч».
Он заслужил эту награду. Мне нравится Месси, но в этом году стабильнее был Вирджил. Он привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов.
Сам что нибудь придумай а не повторяй за дурочками или думай когда пишешь. А если нечем думать, то знай что могут попросить ответить.
Твоего ван Дейка в первом полуфинале на стабильно на @опе возили.
Сам что нибудь придумай а не повторяй за дурочками или думай когда пишешь. А если нечем думать, то знай что могут попросить ответить.
Твоего ван Дейка в первом полуфинале на стабильно на @опе возили.
Обоснуй за леганесы и осасуны?
Обоснуй за леганесы и осасуны?
И ты повторяешь за чудаками с соккера их мантру, хотя ответь, ван Дейк не играет против Бернли, Саутгенптонов, Фулхемов и другого английского шлака? Как будто в англии одни топ клубы. В англии бей-беги. И гегемония в еврокубках испанских клубов показала какой чемпионат сильнее.
И ты повторяешь за чудаками с соккера их мантру, хотя ответь, ван Дейк не играет против Бернли, Саутгенптонов, Фулхемов и другого английского шлака? Как будто в англии одни топ клубы. В англии бей-беги. И гегемония в еврокубках испанских клубов показала какой чемпионат сильнее.
К слову о стабильности, если бы Ван Дейк играл так же стабильно, как Месси наказывает "Осасуны", "Уэски" и "Леганесы", никаких вопросов по поводу ЗМ не было бы)
К слову о стабильности, если бы Ван Дейк играл так же стабильно, как Месси наказывает "Осасуны", "Уэски" и "Леганесы", никаких вопросов по поводу ЗМ не было бы)