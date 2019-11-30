Сантуш: «Португалия намерена защитить трофей, завоеванный на прошлом Евро»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Соперниками португальцев будут команды Франции и Германии, а третий оппонент станет известен после стыковых матчей.

Теоретически группа самая сложная, ведь здесь два чемпиона мира и один чемпион Европы. Это говорит само за себя. У соперников отличные игроки, но и моя команда тоже великолепна. Если вы спросите: «Хотела бы Португалия получить Францию и Германию?» Ответ был бы нет. Но если бы вы спросили об этом же Францию и Германию, они тоже вряд ли хотели быть в группе с нами.

Надо подождать и посмотреть, кто станет нашим третьим соперником. Им может стать сборная Исландии. Мы уже играли с исландцами на Евро-2016, и тот матч был очень непростым для нас. Подготовимся к турниру как можно лучше. Подойдем к нему с уверенностью. Мы намерены защитить трофей, завоеванный на прошлом Евро.