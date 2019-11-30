Жоржиньо: «У „Челси“ имеются проблемы с реализацией моментов»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал поражение от «Вест Хэма».

У нас страдает реализация. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать. Возможно, накопилась усталость после игры с «Валенсией», но у нас были моменты в сегодняшнем матче, просто мы их не забили. В этом вся проблема.