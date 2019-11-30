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Жоржиньо: «У „Челси“ имеются проблемы с реализацией моментов»

сегодня, 20:38
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал поражение от «Вест Хэма».

У нас страдает реализация. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать. Возможно, накопилась усталость после игры с «Валенсией», но у нас были моменты в сегодняшнем матче, просто мы их не забили. В этом вся проблема.

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Все комментарии
unoejk
unoejk ответил Ангел неБесГрешен
   372 / 947
сегодня в 22:07
Растолкуйте пожалуйста, кто побеждает в конкурсе - набравший больше очков за месяц или за сегодня? Допустим, я третий за месяц, но сегодня ничего не набрал. Будет ли какой то приз и какой?
Добрый день. 19 лучших (16 первых мест и 3 вторых у кого очков больше) соревнуются за то, какой приз они получат. Остальным даётся шанс получить футболку в группе Заболотного.

Вот цитата из правил:
Все участники будут разбиты на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе. Все они в любом случае получат призы: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-19 места - футболка. Все остальные участники в последний день месяца разыграют футболку в утешительной группе имени Заболотного. В связи с формированием групп, в последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 08.59 по мск будут закрыты для ставок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 947
сегодня в 21:42
Растолкуйте пожалуйста, кто побеждает в конкурсе - набравший больше очков за месяц или за сегодня? Допустим, я третий за месяц, но сегодня ничего не набрал.
Будет ли какой то приз и какой?
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