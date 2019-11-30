Жоржиньо: «У „Челси“ имеются проблемы с реализацией моментов»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал поражение от «Вест Хэма».
У нас страдает реализация. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать. Возможно, накопилась усталость после игры с «Валенсией», но у нас были моменты в сегодняшнем матче, просто мы их не забили. В этом вся проблема.
Вот цитата из правил:
Все участники будут разбиты на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе. Все они в любом случае получат призы: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-19 места - футболка. Все остальные участники в последний день месяца разыграют футболку в утешительной группе имени Заболотного. В связи с формированием групп, в последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 08.59 по мск будут закрыты для ставок.
Вот цитата из правил:
Все участники будут разбиты на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе. Все они в любом случае получат призы: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-19 места - футболка. Все остальные участники в последний день месяца разыграют футболку в утешительной группе имени Заболотного. В связи с формированием групп, в последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 08.59 по мск будут закрыты для ставок.
Будет ли какой то приз и какой?
Будет ли какой то приз и какой?