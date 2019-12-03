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Судьбу Сульшера на посту наставника «Ман Юнайтед» решат два будущих матча

сегодня, 08:38

По информации британских СМИ, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в беседе со своими игроками дал понять, что его уволят в случае поражений в двух ближайших матчах – с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Также 46-летний норвежский специалист подчеркнул, что новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо тоже будет нуждаться в победе на «Олд Траффорд» в матче против бывшей команды.

Ранее Сульшер прокомментировал слухи о том, что бывший наставник «шпор» Маурисио Почеттино может сменить его на посту главного тренера МЮ.

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Все комментарии
Binger
Binger
   92 / 1024
сегодня в 09:31
Давно пора.
VIPded
VIPded
   89 / 1024
сегодня в 09:26
Трындец Сульшеру...
cska plus
cska plus
   7 / 1024
сегодня в 09:07
Паурисио реально поможет МЮ.
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