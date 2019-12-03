Судьбу Сульшера на посту наставника «Ман Юнайтед» решат два будущих матча

По информации британских СМИ, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в беседе со своими игроками дал понять, что его уволят в случае поражений в двух ближайших матчах – с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Также 46-летний норвежский специалист подчеркнул, что новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо тоже будет нуждаться в победе на «Олд Траффорд» в матче против бывшей команды.
Ранее Сульшер прокомментировал слухи о том, что бывший наставник «шпор» Маурисио Почеттино может сменить его на посту главного тренера МЮ.