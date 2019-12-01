«Эвертон» может сделать Хоу одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Руководство «Эвертона» планирует вскоре сменить главного тренера команды. Ожидается, что Марку Силва будет уволен, а на его место пригласят наставника «Борнмута» Эдди Хоу. Руководство мерсисайдцев готово предложить Хоу выгодный контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ.
Отметим, что ранее СМИ сообщали о другом кандидате на пост тренера «Эвертона». Указывалось, что команду может возглавить Дэвид Мойес, уже работавший с мерсисайдцами.
пора бы ему команду посильнее дать!
пора бы ему команду посильнее дать!