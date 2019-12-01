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«Эвертон» может сделать Хоу одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

сегодня, 10:34

Руководство «Эвертона» планирует вскоре сменить главного тренера команды. Ожидается, что Марку Силва будет уволен, а на его место пригласят наставника «Борнмута» Эдди Хоу. Руководство мерсисайдцев готово предложить Хоу выгодный контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о другом кандидате на пост тренера «Эвертона». Указывалось, что команду может возглавить Дэвид Мойес, уже работавший с мерсисайдцами.

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Все комментарии
obana777
obana777
   84 / 940
сегодня в 11:37
Самая высокая зарплата еще не дает самых высоких результатов.
dzvinka
dzvinka
   141 / 940
сегодня в 11:31
Эдди Хоу давно уже заслужил свой шанс уровнем выше!
пора бы ему команду посильнее дать!
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