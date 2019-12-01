«Эвертон» может сделать Хоу одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

сегодня, 10:34

Руководство «Эвертона» планирует вскоре сменить главного тренера команды. Ожидается, что будет уволен, а на его место пригласят наставника «Борнмута» . Руководство мерсисайдцев готово предложить Хоу выгодный контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ .