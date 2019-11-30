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«Витесс» принял отставку Слуцкого

сегодня, 16:20

Пресс-служба «Витесса» сообщает, что руководство клуба приняло отставку российского специалиста Леонида Слуцкого.

Клуб также покидают помощники тренера Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   300 / 957
сегодня в 17:39
Теперь назад, как говорят : "где родился - там и пригодился". Гончаренко в БАТЭ, Слуцкий в ЦСКА.
Apsny
Apsny
   314 / 957
сегодня в 17:36
Регресс был, но надо было еще поработать чтоб дать возможность для исправления ситуации.
Т34
Т34 ответил Mi6
   19 / 957
сегодня в 17:33
Куда теперь? В КВН?
На мебельную фабрику, кресла на прочность испытывать. ОТК.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил makkie
   75 / 957
сегодня в 17:24
Весь конский состав попросили на выход из Витесса. Сейчас Гинер подсуетится и вернет Лёню, а заодно и Берёз в защиту. Ну а чего, из ЛЕ вылетели, антирекорд и новое звание 4ска, денег нет, состав слабый, белорусовщина... А тут старая гвардия, да еще и бесплатно :)
Заветная мечта болельщика СпаМа.
Не пыжся, у ЦСКА всё будет тип, поп.Тренеров, как в СпаМе в году по паре, менять ЕЛГ не будет.
makkie
makkie
   4 / 957
сегодня в 17:15
Весь конский состав попросили на выход из Витесса.
Сейчас Гинер подсуетится и вернет Лёню, а заодно и Берёз в защиту.

Ну а чего, из ЛЕ вылетели, антирекорд и новое звание 4ска, денег нет, состав слабый, белорусовщина... А тут старая гвардия, да еще и бесплатно :)
Mi6
Mi6
   832 / 957
сегодня в 17:08
Куда теперь? В КВН?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 957
сегодня в 17:01
Сам то ладно, помощники без работы остались. Когда теперь найдёт новых лохов, да ещё шобы своих притащить разрешили...
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   755 / 957
сегодня в 16:57
Если покорить Европу пропало желание ( слишком легко ушел из Витесса ,можно было еще пободаться , начинал то сезон просто прекрасно ) тогда вернись обратно в ЦСКА . Газзаев тоже возвращался , и кстати ,Ганчаренко тоже ,первый раз в качестве помощника Слуцкого, а потом главным пришел , так что - это у нас традиция по второму кругу приглашать !
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 957
сегодня в 16:55
    ДАША Д
    ДАША Д
       329 / 957
    сегодня в 16:53
    Пусть уходит без компенсации
    волгодон 2
    волгодон 2
       38 / 957
    сегодня в 16:53
    Витесс больше не интересен.Пусть катится в пердив.А Слуцкому удачи!
    Бубнин
    Бубнин
       121 / 957
    сегодня в 16:49
    Где там еще "свои" покровители остались? Так-то он в Европе на фиг никому не нужен.
    mihaluch
    mihaluch
       76 / 957
    сегодня в 16:47
    "Ротор" надо выводить в РПЛ.
    Big krendel
    Big krendel
       33 / 957
    сегодня в 16:45
    Вот и закончились Лёнины похождения на чужбине.
    kotmyshka
    kotmyshka
       247 / 957
    сегодня в 16:44
    потренировался
    Бог солнца
    Бог солнца
    сегодня в 16:42
    Леонид возвращайся в ЦСКА. Думаю при тебе Лудогорцу и Ференцварошу клуб бы не позволил себе так опозориться на европейской арене.
    СSКА
    СSКА ответил A.Gordeev
    сегодня в 16:41
    Пора ЦСКА вытягивать из болота.
    А Витесс щя где ?
    Ненадо,в Челси просто в Челси )
    Великолепный
    Великолепный
       234 / 957
    сегодня в 16:40
    Интересно где в скором времени будет работать
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       334 / 957
    сегодня в 16:37
    Точка поставлена.
    nubom
    nubom
       94 / 957
    сегодня в 16:27
    Гончаренко - на выход!
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
       289 / 957
    сегодня в 16:25
    пора возвращаться на землю
    A.Gordeev
    A.Gordeev
       78 / 957
    сегодня в 16:21
    Пора ЦСКА вытягивать из болота.
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