«Витесс» принял отставку Слуцкого

Пресс-служба «Витесса» сообщает, что руководство клуба приняло отставку российского специалиста Леонида Слуцкого.
Клуб также покидают помощники тренера Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие.
Пресс-служба «Витесса» сообщает, что руководство клуба приняло отставку российского специалиста Леонида Слуцкого.
Клуб также покидают помощники тренера Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие.
Не пыжся, у ЦСКА всё будет тип, поп.Тренеров, как в СпаМе в году по паре, менять ЕЛГ не будет.
Не пыжся, у ЦСКА всё будет тип, поп.Тренеров, как в СпаМе в году по паре, менять ЕЛГ не будет.
Сейчас Гинер подсуетится и вернет Лёню, а заодно и Берёз в защиту.
Ну а чего, из ЛЕ вылетели, антирекорд и новое звание 4ска, денег нет, состав слабый, белорусовщина... А тут старая гвардия, да еще и бесплатно :)
Сейчас Гинер подсуетится и вернет Лёню, а заодно и Берёз в защиту.
Ну а чего, из ЛЕ вылетели, антирекорд и новое звание 4ска, денег нет, состав слабый, белорусовщина... А тут старая гвардия, да еще и бесплатно :)
Кто первый на случку ????
ЦСКА ????????
,😍🤩😉😩😁🐎⚠️
Кто первый на случку ????
ЦСКА ????????
,😍🤩😉😩😁🐎⚠️
Ненадо,в Челси просто в Челси )
Ненадо,в Челси просто в Челси )