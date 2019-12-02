Павлов заменит Бояринцева на посту главного тренера «Текстильщика»

сегодня, 15:18

Главный тренер ивановского «Текстильщика» покинет свой пост.

По информации источника, главной кандидатом на замену является , который выводил в Премьер-Лигу пять разных клубов («Текстильщик», «Сатурн», «Уралан», «Луч» и тульский «Арсенал»), что является рекордом России. Последним местом работы 64-летнего специалиста был «Ротор».

О кадровых перестановках в «Текстильщике» официально объявят после заседания попечительского совета клуба, которое пройдет в начале декабря.