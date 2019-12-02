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Павлов заменит Бояринцева на посту главного тренера «Текстильщика»

сегодня, 15:18

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Денис Бояринцев покинет свой пост.

По информации источника, главной кандидатом на замену является Сергей Павлов, который выводил в Премьер-Лигу пять разных клубов («Текстильщик», «Сатурн», «Уралан», «Луч» и тульский «Арсенал»), что является рекордом России. Последним местом работы 64-летнего специалиста был «Ротор». 

О кадровых перестановках в «Текстильщике» официально объявят после заседания попечительского совета клуба, которое пройдет в начале декабря.

Ивановская команда занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   415 / 1016
сегодня в 16:32
Опять Текстильщик! Только теперь не Камышинский, а Ивановский. Удачи!
EAGinLE
EAGinLE
   148 / 1016
сегодня в 15:40
Удачи .
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