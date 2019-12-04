ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Буду рад увидеть Терри на „Стэмфорд Бридж“»

сегодня, 01:03
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла22:30 Не начался

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о скором возвращении своего бывшего партнера по клубу и сборной Англии Джона Терри на домашний стадион «синих» «Стэмфорд Бридж».

Я уверен, что это будет довольно эмоциональный момент для Джона, и он этого заслуживает. Я, конечно, буду рад увидеть его на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что Терри работает в «Астон Вилле» помощником главного тренера. В среду он прибудет на «Стэмфорд Бридж» на матч бирмингемцев против «Челси». Команды встретятся в 15-м туре АПЛ.

Отметим, что ранее Терри прокомментировал работу Лэмпарда в «Челси».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Отмененный матч между «Монако» и ПСЖ перенесли на 15 января 2020 года
Вчера, 14:01 Комментарии1
И грянул Месси
02 декабряАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Симеоне: «Я далеко не самый терпеливый человек, но „Атлетико“ нужно время»
02 декабря Комментарии11
Веденеев: «Сейчас „Спартак“ для „Зенита“ – не соперник, а добыча»
02 декабря Комментарии103
Бистрович: «Думаю, игра с „Арсеналом“ будет очень тяжёлая и упорная»
02 декабря Комментарии9
Вальверде: «В напряженном матче наличие Месси даёт огромное преимущество»
02 декабря Комментарии14
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100