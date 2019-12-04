Лэмпард: «Буду рад увидеть Терри на „Стэмфорд Бридж“»

сегодня, 01:03

Наставник «Челси» высказался о скором возвращении своего бывшего партнера по клубу и сборной Англии на домашний стадион «синих» «Стэмфорд Бридж».

Я уверен, что это будет довольно эмоциональный момент для Джона, и он этого заслуживает. Я, конечно, буду рад увидеть его на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что Терри работает в «Астон Вилле» помощником главного тренера. В среду он прибудет на «Стэмфорд Бридж» на матч бирмингемцев против «Челси». Команды встретятся в 15-м туре АПЛ .

Отметим, что ранее Терри прокомментировал работу Лэмпарда в «Челси».