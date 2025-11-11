Роналду заявил, что ЧМ-2026 будет для него последним в карьере

1762873389

Чемпионат мира 2026 года будет последним в карьере для нападающего клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и сборной Португалии . Об этом он сообщил французской радиостанции RMC sport.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США , Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

«Если честно, когда я говорю „скоро“, это, вероятно, означает еще год или два», — сказал Роналду.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.

