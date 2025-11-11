Top.Mail.Ru
Роналду заявил, что ЧМ-2026 будет для него последним в карьере

11 ноября 2025, 18:03

Чемпионат мира 2026 года будет последним в карьере для нападающего клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом он сообщил французской радиостанции RMC sport.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

«Если честно, когда я говорю „скоро“, это, вероятно, означает еще год или два», — сказал Роналду.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Agamaga005
Agamaga005 ответ Кот 148 (комментарий удален) (раскрыть)
14 ноября 2025 в 00:24
Все мячи заслуженные. Месси за слезы и за ноль титулов никогда не получал ЗМ. Никогда ради него не продлевали голосование, как это было в 2013. Сами организаторы нарушили свои правила ради самовлюбленного португальца.
Рон тащит сборную вниз. Поэтому на 5ти ЧМ не забил ни одного гола в плей-офф. Это вот так он тащит?

Месси забил на всех стадиях голы, он же первый по гол+пас в истории ЧМ. Поэтому и удалось выиграть кубок мира. Вот как надо!
Sergo81
Sergo81 ответ Agamaga005 (раскрыть)
12 ноября 2025 в 22:35
С хави и иньестой он много бегал, а без них меньше и игра у барсы стала другой. Её перестали бояться. А то, что он мастер, кто ж сомневается.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Sergo81 (раскрыть)
12 ноября 2025 в 20:49
Если он чувствует, что не тот и помочь реально не сможет, значит не поедет. Месси раздаёт классные голевые, ему и раньше не приходилось много бегать, он строит игру идеально.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Кот 148 (комментарий удален) (раскрыть)
12 ноября 2025 в 20:46
Что Криш дал? Третье место в группе на Евро - 2016? Вышли из группы благодаря новому формату, а не благодаря Роналду. Это факт.
Что он дал на 5-ти предыдущих ЧМ? По факту что он дал? Ни одного забитого гола в плей-офф на 5-ти ЧМ. Я же не сочиняю, я говорю факты. Что он сейчас даст?

Месси на каждой стадии забивал, дубль в финале.
Купленный ЧМ? Кем и как? Фанаты Роналду терпеть не могут, что Месси смог выиграть ЧМ. Он первый по гол+пас. Где в этом списке Роналду? Кто ему мешал забивать в плей-офф ЧМ голы?

Роналду проиграл по всем статьям Месси. Личные встречи, финал ЛЧ, золотые бутсы, золотые мячи, по титулам. Нет ни одного рейтинга, где Роналду был выше Месси как лучший игрок. Криш чисто на аутсайдерах набивает стату.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ jRest (раскрыть)
12 ноября 2025 в 15:36
1007 голов. Это было бы красиво
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Agamaga005 (раскрыть)
12 ноября 2025 в 15:18, ред.
ну Роналду сейчас, как и Месси, лучшие бомбардиры в своих сборных. Тот Роналду может быть был бы и рад освободить место в основе какому-нибудь топ-нападающему, который бы забивал больше него. А он бы вышел там в финале ЧМ на замену в последние 10 минут и так же как и все получил бы кубок и званием чемпиона мира.
Sergo81
Sergo81 ответ jRest (раскрыть)
12 ноября 2025 в 14:52
Думаю остановится, вернее со скрипом дойдёт до этой цифры. Он уже перестраивается по игре, чтобы протянуть время в футболе и не выглядеть обузой. Закончит правильно, думаю. Уже готовится. А оспаривать никому в голову не придёт, кроме удара волосами и не было особо спорных мячей, да и время ушло уже. Да и дикость это будет, сам факт попытки оспаривания.
jRest
jRest
12 ноября 2025 в 04:52
Интересно, Криштиану остановится на тысяче голов? Очень красивое число. Запоминающееся. Гораздо лучше, чем 1006 или 1028. Но есть одна проблема. В будущем кто-то может оспорить гол или несколько. Вдруг найдут убедительные доводы для снятия с общего количества мяч или два, и тогда красивое четырёхзначное число превратится в не менее красивое, но трёхзначное.
Криштиану не переживёт. 😏
Sergo81
Sergo81 ответ Agamaga005 (раскрыть)
12 ноября 2025 в 01:19
Так это только слова. Что значит оценит сам? Давно понятно, что ни тот ни другой не могут поддерживать высокий темп игры. Ехать, значит занимать чьё/то место или команда будет слабее.
Colchoneros
Colchoneros
12 ноября 2025 в 00:26
Это естественно!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Sergo81 (раскрыть)
12 ноября 2025 в 00:12
Месси говорит, что оценит свое состояние, говорит, что не хочет быть обузой. При том, что выиграл ЧМ, и как действующий с поднятой головой может себе позволить ехать. Роналду хоть раз так говорил? Нет. Что он даст команде сейчас, если ничего не дал на предыдущих турнирах?!
95-shishani-95
95-shishani-95
11 ноября 2025 в 23:08
Выдающаяся карьера в спорте. Надеюсь, что у Роналду получится стать чемпионом мира в 2026 году со сборной Португалии!
Sergo81
Sergo81 ответ Agamaga005 (раскрыть)
11 ноября 2025 в 21:34
Месси говорит, но едет. Криш говорит тоже самое, но другими словами и тоже едет. Значит оба едут, разницы нет, кто что говорит))
Шишанутый
Шишанутый
11 ноября 2025 в 21:16
Последний шанс. Будем болеть за Рона. Удачи ему и всей сборной Португалии!!
зигзаг
зигзаг
11 ноября 2025 в 21:05
Было бы круто если с Аргентиной встретились
Agamaga005
Agamaga005 ответ sv_1969 (раскрыть)
11 ноября 2025 в 20:43
Почему перебор? Можно ехать и ехать, никто слово не скажет))
Здесь главное, кто и как оценивает свое физическое состояние, будет ли от него польза. Вот Месси постоянно об этом говорит и не хочет быть обузой, а криш об этом не говорит. Тем более Месси поедет в статусе чемпиона мира, будет защищать титул. А Криш на каких радостях поедет? Забить пару голов с пенальти в ворота условного Узбекистана? Я только за!
Agamaga005
Agamaga005
11 ноября 2025 в 20:37
Уедет в слезах с очередным сухарем.

В интервью Моргану принижал статус ЧМ, потому что он его не может выиграть, а Месси смог это сделать! А зато как рвётся ехать баластом.
salleeh
salleeh
11 ноября 2025 в 20:32
Рон — это высший пилотаж, уровень которого несоизмерим ни с одним футболистом…
Sergo81
Sergo81
11 ноября 2025 в 20:05
По играм за сборную отчётливо было видно, что он экономится, никаких лишних финтов и движений. Как батарейка, срок службы 26год. Это лютый профессионализм, так изучить и разложить по дистанции свой организм, могут единицы.Браво.
shur
shur
11 ноября 2025 в 19:27
...ребятушки! За то что Он сделал,в своё время для МЮ и ярко выступил за Реал низкий поклон !!! Но я откровенно подумывал,что
у него хватит решительности не поехать на этот ЧМ-26! Уходить надо красиво, без каких либо фантастических надежд! Зачем?
И не дай Бог эти ненужные слёзы разочарования! Проходили! Пора приятель на покой!
112910415
112910415
11 ноября 2025 в 19:09
поверить-то непросто
CCCP1922
CCCP1922
11 ноября 2025 в 19:09
Это уже конкретные слова — Чемпионат мира по футболу 2026 года станет последним в карьере Криштиану Роналду, одного из лучших футболистов мира всех времён... Осталась самая малость — очень качественно подготовиться к этому турниру, чтобы не было малейшего повода для критики. Я думаю такая возможность у знаменитого португальца есть. Уверен, что и Аль-Наср тоже окажет ему внимание и всестороннюю поддержку.
Nenash
Nenash
11 ноября 2025 в 18:59
Последний?.. 🤭.. До третьего интервью Моргану.. Оно уже скоро.. Там мечта опять "возродится".. 🤣
yxgaebdtdzn6
yxgaebdtdzn6
11 ноября 2025 в 18:57
Мы в принципе догадывались об этом, главное чтобы на этот мундиаль попал
sihafazatron
sihafazatron
11 ноября 2025 в 18:46, ред.
Будет забавно, если тренер не позовет его на ЧМ)))))
А португезы выиграют))
adekvat
adekvat
11 ноября 2025 в 18:31
Это будет мой последний ЧМ в 2026 году.
sv_1969
sv_1969
11 ноября 2025 в 18:21
Думаю этот ЧМ для него и для Месси уже перебор
Bad Listener
Bad Listener
11 ноября 2025 в 18:20
А потом ещё последний Евро можно устроить
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
11 ноября 2025 в 18:16
Загоняет себя еще в большую яму..не выигрывает Португалия чм
