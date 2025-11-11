Роналду заявил, что ЧМ-2026 будет для него последним в карьере

Чемпионат мира 2026 года будет последним в карьере для нападающего клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом он сообщил французской радиостанции RMC sport.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.
«Если честно, когда я говорю „скоро“, это, вероятно, означает еще год или два», — сказал Роналду.
Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.
С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.
Рон тащит сборную вниз. Поэтому на 5ти ЧМ не забил ни одного гола в плей-офф. Это вот так он тащит?
Месси забил на всех стадиях голы, он же первый по гол+пас в истории ЧМ. Поэтому и удалось выиграть кубок мира. Вот как надо!
Что он дал на 5-ти предыдущих ЧМ? По факту что он дал? Ни одного забитого гола в плей-офф на 5-ти ЧМ. Я же не сочиняю, я говорю факты. Что он сейчас даст?
Месси на каждой стадии забивал, дубль в финале.
Купленный ЧМ? Кем и как? Фанаты Роналду терпеть не могут, что Месси смог выиграть ЧМ. Он первый по гол+пас. Где в этом списке Роналду? Кто ему мешал забивать в плей-офф ЧМ голы?
Роналду проиграл по всем статьям Месси. Личные встречи, финал ЛЧ, золотые бутсы, золотые мячи, по титулам. Нет ни одного рейтинга, где Роналду был выше Месси как лучший игрок. Криш чисто на аутсайдерах набивает стату.
Криштиану не переживёт. 😏
Здесь главное, кто и как оценивает свое физическое состояние, будет ли от него польза. Вот Месси постоянно об этом говорит и не хочет быть обузой, а криш об этом не говорит. Тем более Месси поедет в статусе чемпиона мира, будет защищать титул. А Криш на каких радостях поедет? Забить пару голов с пенальти в ворота условного Узбекистана? Я только за!
В интервью Моргану принижал статус ЧМ, потому что он его не может выиграть, а Месси смог это сделать! А зато как рвётся ехать баластом.
у него хватит решительности не поехать на этот ЧМ-26! Уходить надо красиво, без каких либо фантастических надежд! Зачем?
И не дай Бог эти ненужные слёзы разочарования! Проходили! Пора приятель на покой!
А португезы выиграют))
