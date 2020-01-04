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Журналист Егоров: «Наставник „Славии“ хочет возглавить „Локомотив“»

сегодня, 22:00

Известный журналист Сергей Егоров прокомментировал слухи о том, что главный тренер пражской «Славии» Йиндрих Трпишовски может возглавить «Локомотив»:

Проскочил инсайд насчёт Трпишовского в Локомотиве: на самом деле, идея с приглашением перспективного тренера далеко не так хороша, как на первый взгляд. По моей информации, сам Трпишовски очень заинтересован как минимум по двум причинам:

1) финансы - его зарплата в Славии, даже несмотря на солидные выступления в ЕК, не превышает полмиллиона евро в год (без шикарных премий за евроочки, но все же).

2) нестабильная ситуация в менеджменте Славии - резкий подъем этого клуба связан прежде всего с деньгами китайского правительства, которое имеет множество имущественных и других интересов в Чехии, и по сути, посредством спонсоринга футбола, просто создаёт себе имидж. Руководителем Славии соответственно является бывший министр обороны Чехии, который в футболе не разбирается: его порой просто дикие идеи, граничащие с сумасшествием (о них как-нибудь позднее) очень мешают разумной работе лучшей связки чешского спорта - спортивный директор Незмар и тренер Трпишовски. Как раз-таки первый уже несколько раз подавал в отставку, несмотря на громадную по меркам Чехии зарплату. Его потенциальный уход - однозначный сигнал для Трпишовского сменить клуб.

Что касается Локо, то предполагаемая адаптация будет очень трудной: Йиндрих и главное его ассистент совершенно не говорят на неродном языке, что в контексте их тактической модели (огромное количество беговой работы, почти персональная система опеки по всему полю ведущая к сверхнагрузкам в тренировочном процессе) делает шансы на успех достаточно низкими, каким бы крутым мотиватором он не был. Минимум 50% его успеха - невероятное умение ассистента убедить игроков в необходимости нагрузок (в том числе, своим примером - в 50+ лет он бегает 1км быстрее, чем за 3:30), как он сможет этот скилл перенести на русские реалии мне абсолютно неясно, а без своего штаба Трпишовский точно никуда не пойдет.

С другой стороны, однозначный плюс для Локомотива - это умение Трпишовского готовиться к сопернику: несложная в понимании для игроков модель игры (в этом сезоне структура игры Славии в переходе через первые две трети упростилась донельзя, во многом из-за адаптации команд чешской лиги, но все же) позволяет ему часто менять расстановку и действительно круто адаптироваться к каждому стилю. Матч Славии на Камп Ноу - прекрасный пример: комбинация экстремально высокой линии обороны и персоналки по Альбе и Семедо (+толика везения) свела практически на нет любые варианты продвижения мяча для Барселоны. 

Ранее стало известно, что защитник ПАОКа Димитрис Яннулис может стать футболистом «железнодорожников». 

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Гавроша
Гавроша
сегодня в 22:36
Самое трудное будет научиться выговаривать его имя и фамилию.
mensk
mensk
сегодня в 22:28
Деньги, деньги, деньги - вот это футбол!
Faustello
Faustello
сегодня в 22:15
Пока что самая загадочная в новом году новость.
Егоров как литератор в подаче новости замутил какую то Игру Престолов, тут те и китайцы захватывающие Чехию через футбол, тут тебе и бывший деспот военный министр владелец-самодур, тут тебе и тренер (с фамилией которая понравится Орлову) сказочный физрук.
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