Федерация футбола Ганы уволила всех тренеров сборных

Федерация футбола Ганы (GFA) приняла решение уволить всех тренеров мужских и женских сборных.
Президент GFA Курт Окраку, занявший этот пост в октябре 2019 года, решил распустить тренерские штабы национальных команд после обвинений во взяточничестве и коррупции, прозвучавших в документальном фильме-расследовании.
Ранее сообщалось, что израильский специалист Авраам Грант может возглавить сборную Ганы.
Молодцы!
Молодцы!
Наш РФС это просто котята по сравнению с ними!
Наш РФС это просто котята по сравнению с ними!