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Федерация футбола Ганы уволила всех тренеров сборных

сегодня, 13:03

Федерация футбола Ганы (GFA) приняла решение уволить всех тренеров мужских и женских сборных.

Президент GFA Курт Окраку, занявший этот пост в октябре 2019 года, решил распустить тренерские штабы национальных команд после обвинений во взяточничестве и коррупции, прозвучавших в документальном фильме-расследовании.

Ранее сообщалось, что израильский специалист Авраам Грант может возглавить сборную Ганы.

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Все комментарии
Трубадур
Трубадур
сегодня в 14:13
Вся зараза идет от укроины
Брулин
Брулин ответил cska plus
сегодня в 14:02
Даже негры борются с коррупцией.
Даже Гана решила бороться с коррупцией, в отличие от России.
Брулин
Брулин ответил Байкал-38.
сегодня в 14:02
Такой коррупции как в Африке нет нигде в мире! Наш РФС это просто котята по сравнению с ними!
Для любознательных, в индексе противодействия коррупции Transparency Int. за 2018 Гана-78, Россия-138 между Папуа-Новой Гвинеей и Коморскими островами.
Foxes
Foxes
сегодня в 13:44
Смелое решение!
Молодцы!
cska plus
cska plus
сегодня в 13:38
Даже негры борются с коррупцией.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:30
Просто уволили.. А могли ведь и съесть...)))
Strikers188
Strikers188
сегодня в 13:30
Как бы его в расизме не обвинили
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:20
Такой коррупции как в Африке нет нигде в мире!
Наш РФС это просто котята по сравнению с ними!
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