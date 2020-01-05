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Шмейхель признан лучшим игроком Дании в 2019 году

сегодня, 19:29

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель признан лучшим игроком Дании в 2019 году.

Также на награду претендовали: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») и Томас Дилэйни («Боруссия» Дортмунд).

33-летний Шмейхель признан лучшим во второй раз. Впервые лучшим игроком страны он признавался в 2016 году, когда помог «Лестеру» стать чемпионом АПЛ. Футболист уже поделился эмоциями от события:

Не ожидал победы. Надеюсь, что смогу показывать себя еще лучше. Мне нужно продолжать работать, чтобы прогрессировать. Если бы не чувствовал, что способен и дальше расти, я бы не стал продолжать карьеру.

В 2017 и 2018 годах лучшим игроком Дании признавался Эриксен.

Недавно Каспер выдал сумасшедший сейв и попал в топ-5 спасений ворот в АПЛ.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:45
Каспер красава, отец может им гордиться по праву!!!
Strikers188
Strikers188
сегодня в 19:42
Красавец.
Удачи на Чемпионате Мира
Foxes
Foxes
сегодня в 19:32
Мои поздравления Касперу!
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