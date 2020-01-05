Шмейхель признан лучшим игроком Дании в 2019 году

сегодня, 19:29

Голкипер «Лестер Сити» признан лучшим игроком Дании в 2019 году.

Также на награду претендовали: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») и Томас Дилэйни («Боруссия» Дортмунд).

33-летний Шмейхель признан лучшим во второй раз. Впервые лучшим игроком страны он признавался в 2016 году, когда помог «Лестеру» стать чемпионом АПЛ . Футболист уже поделился эмоциями от события:

Не ожидал победы. Надеюсь, что смогу показывать себя еще лучше. Мне нужно продолжать работать, чтобы прогрессировать. Если бы не чувствовал, что способен и дальше расти, я бы не стал продолжать карьеру.

В 2017 и 2018 годах лучшим игроком Дании признавался Эриксен.