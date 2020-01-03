Алиссон - лучший бразильский игрок, выступающий в Европе

сегодня, 08:39

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон получил награду Samba Gold 2019, которая вручается лучшему бразильскому футболисту, играющему в Европе.

27-летний вратарь набрал 35,54% голосов. Второе место занял форвард «Ливерпуля» , набравший 23,48% голосов, а третьим стал защитник ПСЖ , на счету которого 10,46% голосов.

Также в пятерку лучших попали хавбек «Ливерпуля» Фабиньо (8,03%) и нападающий ПСЖ Неймар (7,57%).

Ранее Алиссон был признан лучшим голкипером 2019 года.