Алиссон - лучший бразильский игрок, выступающий в Европе

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон получил награду Samba Gold 2019, которая вручается лучшему бразильскому футболисту, играющему в Европе.
27-летний вратарь набрал 35,54% голосов. Второе место занял форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, набравший 23,48% голосов, а третьим стал защитник ПСЖ Тиаго Силва, на счету которого 10,46% голосов.
Также в пятерку лучших попали хавбек «Ливерпуля» Фабиньо (8,03%) и нападающий ПСЖ Неймар (7,57%).
Ранее Алиссон был признан лучшим голкипером 2019 года.
2.Дуглас Сантос (Зенит)
3.Габриель Жезус (МС)
4.Филиппе Коутиньо (Бавария)
5.Каземиро (Реал)
....и нечего тут спорить....
2.Дуглас Сантос (Зенит)
3.Габриель Жезус (МС)
4.Филиппе Коутиньо (Бавария)
5.Каземиро (Реал)
....и нечего тут спорить....