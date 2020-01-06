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Хадсон-Одои прокомментировал победу «Челси» над «Ноттингем Форест»

сегодня, 11:05
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал победу «синих» над «Ноттингем Форест» в матче третьего раунда Кубка Англии. Он забил первый гол лондонцев в начале матча, после чего хавбек Росс Баркли установил окончательный счет на табло в середине первого тайма.

В начале игры я подумал, что это может быть мой день. Просто нужно быть уверенным, быть собой – выйти на поле и попытаться забить гол как можно скорее, и мы сделали это. Для меня гол стал серьезным толчком, поскольку такие моменты придают тебе импульс во время игры. Ты чувствуешь себя более уверенно и хочешь пробовать новые вещи. Мы забили в начале матча, и я этим доволен. Я удовлетворен тем, как прошла встреча, и очень счастлив, что мы победили. 

Отметим, что ранее Хадсон-Одои рассказал о беседе с главным тренером «Челси» Фрэнком Лэмпардом, побудившей его остаться в клубе. 

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