Хадсон-Одои прокомментировал победу «Челси» над «Ноттингем Форест»

сегодня, 11:05

Вингер «Челси» прокомментировал победу «синих» над «Ноттингем Форест» в матче третьего раунда Кубка Англии. Он забил первый гол лондонцев в начале матча, после чего хавбек установил окончательный счет на табло в середине первого тайма.

В начале игры я подумал, что это может быть мой день. Просто нужно быть уверенным, быть собой – выйти на поле и попытаться забить гол как можно скорее, и мы сделали это. Для меня гол стал серьезным толчком, поскольку такие моменты придают тебе импульс во время игры. Ты чувствуешь себя более уверенно и хочешь пробовать новые вещи. Мы забили в начале матча, и я этим доволен. Я удовлетворен тем, как прошла встреча, и очень счастлив, что мы победили.

Отметим, что ранее Хадсон-Одои рассказал о беседе с главным тренером «Челси» , побудившей его остаться в клубе.