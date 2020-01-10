«Милан» намерен продлить контракт с Доннарумой на фоне интереса «Реала»

сегодня, 17:11

Руководство «Милана» намерено подписать новое соглашение со своим вратарем .

По информации источника, продлить контракт с голкипером «Милан» хочет из-за усиленного интереса со стороны мадридского «Реала», «россонери» не хотят терять своего стража ворот.

Отмечается, что сам Джанлуиджи не против продления соглашения, при условии сохранения той же зарплаты, что и сейчас. На сегодняшний день футболист получает 6 млн евро в год. Это может создать трудности, так как известно, что «Милан» из-за финансовых трудностей планирует сократить зарплаты своим игрокам, но на продлении соглашения с Доннаруммой настаивает и спортивный директор клуба Паоло Мальдини.

В текущем сезоне Джанлуиджи сыграл в 17 матчах Серии А, в которых пропустил 23 мяча. Шесть матчей 20-летний итальянец отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что в переговорах по продлению соглашения возникли трудности.