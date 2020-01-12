Клопп: «Фирмино извинился после игры с „Тоттенхэмом“»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, что форвард извинялся после победы над «Тоттенхэмом» в матче 22-го тура АПЛ .

Когда после матча я подошел к нему и хотел обнять, он остановил меня и сказал, что сначала надо поговорить. Он сказал: «Я понимаю, что должен был забить больше голов». Это было абсолютно не то, о чем я хотел поговорить! Вероятно, он прав. Он должен был забивать еще при первой возможности. Он отличный футболист. Я говорю это не в первый раз и, надеюсь, не в последний. Его игра действительно впечатляет.