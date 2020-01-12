ГлавнаяНовости

Клопп: «Фирмино извинился после игры с „Тоттенхэмом“»

сегодня, 09:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что форвард Роберто Фирмино извинялся после победы над «Тоттенхэмом» в матче 22-го тура АПЛ.

Когда после матча я подошел к нему и хотел обнять, он остановил меня и сказал, что сначала надо поговорить. Он сказал: «Я понимаю, что должен был забить больше голов». Это было абсолютно не то, о чем я хотел поговорить! Вероятно, он прав. Он должен был забивать еще при первой возможности. Он отличный футболист. Я говорю это не в первый раз и, надеюсь, не в последний. Его игра действительно впечатляет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте: «Мы сделали всё возможное, чтобы попытаться выиграть игру»
Сегодня, 10:08 Комментарии1
Сульшер: «Как клуб, мы должны держаться вместе»
Сегодня, 09:52 Комментарии0
Хави: «Я не могу скрывать, что мечтаю тренировать „Барселону“»
Сегодня, 09:32 Комментарии2
Гвардиола: «Нужно с уважением относиться к молодым игрокам»
Сегодня, 09:25 Комментарии0
Адвокат: «Смолов хотел перейти в „Фейеноорд“, но „Локомотив“ не отпустил»
Сегодня, 09:06 Комментарии3
Рамос: «Некрасиво называть „Атлетико“ врагом. Они наш соперник»
Сегодня, 00:48 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 10:22
Всё равно забил победный гол.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 10:15
Клопп сделал из игроков роботов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100