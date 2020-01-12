Невилл: «Не вижу никого, кто сейчас мог бы остановить „Ливерпуль“»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в матче 22-го тура АПЛ .

Невероятная победа. Во втором тайме они были немного неаккуратны, но это действительно большая победа. «Ливерпуль» делает все, что требуется от команды, чтобы победить в чемпионате. Не вижу никого, кто сейчас мог бы их остановить.

За ними очень приятно наблюдать. Считаю, что любой тренер в мире хотел бы видеть Фирмино нападающим своей команды. Он абсолютно невероятен. Самоотверженный, потрясающий, забивающий голы, организующий игру. Он делает все правильно. Просто выдающийся игрок.