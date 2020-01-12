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Невилл: «Не вижу никого, кто сейчас мог бы остановить „Ливерпуль“»

сегодня, 00:25
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в матче 22-го тура АПЛ.

Невероятная победа. Во втором тайме они были немного неаккуратны, но это действительно большая победа. «Ливерпуль» делает все, что требуется от команды, чтобы победить в чемпионате. Не вижу никого, кто сейчас мог бы их остановить.

За ними очень приятно наблюдать. Считаю, что любой тренер в мире хотел бы видеть Фирмино нападающим своей команды. Он абсолютно невероятен. Самоотверженный, потрясающий, забивающий голы, организующий игру. Он делает все правильно. Просто выдающийся игрок.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 00:49
Ливерпуль в первую очередь укрепил оборону с приходом Ван Дейка, и уже видны результаты - даже одного мяча хватает, чтобы обыграть команды АПЛ.

Раньше помню, забивали много, но из-за проходного двора в обороне, все эти голы сводились на нет.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:35
Кстати Гарри довольно справедлив, если считать, что он бывший игрок Ман Ютд, и это не первое его такое высказывание, хотя понятно, что ему ему грустно такое говорить, но по крайней мере он не предвзят.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:32
Такой Ливерпуль,, никто не остановит,так что физрук Невилл возьмись за ум возглавь розовый юнайтед,и отправь их в шип
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