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Окслейд-Чемберлен прокомментировал предстоящий матч «Ливерпуля» с МЮ

сегодня, 13:13
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 19:30 Не начался

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре АПЛ.

Конечно, это большой матч. У этого противостояния богатая история. Хвастаться – всегда хорошо, но, в конечном счете, самое главное – сделать так, чтобы твоя команда была успешнее соперника. Нужно добиваться положительных результатов, финишировать выше в таблице, справляться как можно лучше в целом. Нам, игрокам, невозможно не почувствовать важность этого противостояния для болельщиков, поскольку это люди, которые поддерживают тебя круглый год.

Отметим, что ранее о грядущей встрече «Ливерпуля» и МЮ высказался хавбек манкунианцев Неманья Матич.

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cska plus
cska plus
сегодня в 14:52
МЮ слабоват и врядли чего то добьётся.
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