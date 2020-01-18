Окслейд-Чемберлен прокомментировал предстоящий матч «Ливерпуля» с МЮ

Полузащитник «Ливерпуля» высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре АПЛ .

Конечно, это большой матч. У этого противостояния богатая история. Хвастаться – всегда хорошо, но, в конечном счете, самое главное – сделать так, чтобы твоя команда была успешнее соперника. Нужно добиваться положительных результатов, финишировать выше в таблице, справляться как можно лучше в целом. Нам, игрокам, невозможно не почувствовать важность этого противостояния для болельщиков, поскольку это люди, которые поддерживают тебя круглый год.