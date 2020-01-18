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Игрок «Блэкберна» Адарабиойо: «Хочу стать капитаном „Манчестер Сити“»

сегодня, 21:02

Защитник «Манчестер Сити» Тосин Адарабиойо, который выступает на правах аренды за «Блэкберн», поделился мнением о своих планах через пять лет:

Через пять лет хочу стать капитаном «Манчестер Сити» и выиграть с ними Лигу чемпионов и АПЛ. Это точно может произойти.

Мне необходимо было перейти в другой клуб, где я мог бы продемонстрировать свои навыки. Моя цель - возвращение в «Манчестер Сити», чтобы стать там основным игроком.

В прошлом сезоне я играл на позиции правого защитника за «Вест Бромвич». Однако это не моя позиция и я не получал удовольствия. Но я многое почерпнул тогда.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:52
Планы огромные,удачи !!!!!
Clavан
Clavан
сегодня в 21:51
Скромно так.
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