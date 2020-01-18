Игрок «Блэкберна» Адарабиойо: «Хочу стать капитаном „Манчестер Сити“»

Защитник «Манчестер Сити» , который выступает на правах аренды за «Блэкберн», поделился мнением о своих планах через пять лет:

Через пять лет хочу стать капитаном «Манчестер Сити» и выиграть с ними Лигу чемпионов и АПЛ . Это точно может произойти.

Мне необходимо было перейти в другой клуб, где я мог бы продемонстрировать свои навыки. Моя цель - возвращение в «Манчестер Сити», чтобы стать там основным игроком.

В сезоне я играл на позиции правого защитника за «Вест Бромвич». Однако это не моя позиция и я не получал удовольствия. Но я многое почерпнул тогда.