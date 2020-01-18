Иммобиле: «Будет сложно повторить рекорд Серии А по голам»

Нападающий «Лацио» прокомментировал разгром «Сампдории» в матче 20-го тура чемпионата Италии, а также рассказал про свои шансы побить рекорд Серии А по количеству голов за один сезон:

«Лацио» хотел хорошо начать вторую часть сезона и не собирался недооценивать «Сампдорию».

Сумели хорошо начать матч. Благодарен партнерам за то, что создавали для меня моменты. Это всегда их заслуга.

Важно не витать в облаках. Цель «Лацио» - выступать так же и попасть в Лигу чемпионов.

Только Игуаину покорился рекорд по голам за сезон. Будет очень сложно. Надеюсь, что продолжу забивать с такими партнерами и болельщиками.