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Иммобиле: «Будет сложно повторить рекорд Серии А по голам»

сегодня, 20:43
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)5 : 1Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал разгром «Сампдории» в матче 20-го тура чемпионата Италии, а также рассказал про свои шансы побить рекорд Серии А по количеству голов за один сезон:

«Лацио» хотел хорошо начать вторую часть сезона и не собирался недооценивать «Сампдорию».

Сумели хорошо начать матч. Благодарен партнерам за то, что создавали для меня моменты. Это всегда их заслуга.

Важно не витать в облаках. Цель «Лацио» - выступать так же и попасть в Лигу чемпионов.

Только Игуаину покорился рекорд по голам за сезон. Будет очень сложно. Надеюсь, что продолжу забивать с такими партнерами и болельщиками.

Напомним, что рекорд Серии А за сезон принадлежит бывшему форварду «Торино» Джино Россетти и нападающему «Ювентуса» Гонсало Игуаину, которые забивали по 36 мячей. 

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Все комментарии
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 21:09
за первый круг 10 пенальти бил, за второй, наверное, будет ещё столько же. там и с игры че-нибудь затолкает, так что быть новому рекорду
unoejk
unoejk ответил астап бендер
сегодня в 20:52
Есть просьба: Сделайте пожалуйста,что-бы я мог следить за начислением очей у всех участников.Сейчас это делать проблемно,а вашей ПРОГЕ доверия НЕТ !
Добрый день. В профиле пользователя вкладка fantasy. Как раз оно.
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