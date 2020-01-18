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Сетьен: «Футболисты „Барселоны“ легко принимают новые идеи»

сегодня, 20:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаЗавтра в 23:00 Не начался

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал про подготовку «сине-гранатовых» ко встрече 20-го тура Примеры с «Гранадой»:

Неделя прошла плодотворно и гораздо лучше того, чем я ожидал. Есть неопределенность, когда приходишь в клуб, что как игроки отреагируют на это.

Футболисты заинтересованы в работе. Они легко воспринимают новые идеи.

Меня радуется наша работа и способность игроков понимать то, о чем им говорят. Это великолепно.

Футболисты должны действовать организованно, чтобы возвращаться на свои позиции на поле, если покинули их. «Барселоне» необходим баланс. Нам нужна структура как в атакующих, так и в оборонительных действиях.

В матче с «Гранадой» необходимо применить все то, над чем мы работали на тренировках. Надеюсь, изменения будут видно. Однако не забывайте, что для них тоже нужно время.

Когда футболист хочет учиться и способен воспринимать эту информацию, то он может многое. Некоторые превосходят себя.

Временами игроки играют не на тех позициях, где хотят или лучше всего выглядят. Однако необходимо полностью выкладываться ради команды.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
сегодня в 21:50
Сомневаюсь я что игроки обороны Барселоны принимают новые идеи и пробуют меняться... Потому что годы идут, тренера меняются... а защита как обычно донная... Выезжали порой на талантах... Пуйоль, Маска, один сезон Умтити... А когда этих талантов нет на поле(или в том состоянии в каком сейчас Умтити), то защита сразу дно... а частенько даже пробивает дно...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 20:29
Кроме того что Сетьен в прошлом сезоне победил Реал и Барсу я ничего о нём не знаю но я надеюсь что он попадёт в еврокубки и выйдет в четвертьфинал ЛЧ!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:25
Верим в Сетьена,собственно как и в Валеру!
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