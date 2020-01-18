Сетьен: «Футболисты „Барселоны“ легко принимают новые идеи»

Новый главный тренер «Барселоны» рассказал про подготовку «сине-гранатовых» ко встрече 20-го тура Примеры с «Гранадой»:

Неделя прошла плодотворно и гораздо лучше того, чем я ожидал. Есть неопределенность, когда приходишь в клуб, что как игроки отреагируют на это.

Футболисты заинтересованы в работе. Они легко воспринимают новые идеи.

Меня радуется наша работа и способность игроков понимать то, о чем им говорят. Это великолепно.

Футболисты должны действовать организованно, чтобы возвращаться на свои позиции на поле, если покинули их. «Барселоне» необходим баланс. Нам нужна структура как в атакующих, так и в оборонительных действиях.

В матче с «Гранадой» необходимо применить все то, над чем мы работали на тренировках. Надеюсь, изменения будут видно. Однако не забывайте, что для них тоже нужно время.

Когда футболист хочет учиться и способен воспринимать эту информацию, то он может многое. Некоторые превосходят себя.

Временами игроки играют не на тех позициях, где хотят или лучше всего выглядят. Однако необходимо полностью выкладываться ради команды.