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Диего Коста приступил к тренировкам после операции на позвоночнике

сегодня, 15:24

Нападающий «Атлетико» Диего Коста приступил к тренировкам, частично восстановившись после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе.

По информации источника, форвард сегодня вместе с командой и выполнял беговые упражнения.

Диего выбыл из строя еще в середине ноября. Ожидается, что он восстановится к ответному матчу с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, который состоится 11 марта 2020 года.

Также сообщается, что к занятиям приступил Коке, испытывавший проблемы с бедром, из-за чего ему пришлось пропустить финал Суперкубка Испании против «Реала».

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Clavан
Clavан
сегодня в 16:12
Здоровья Диего Косте!
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