Диего Коста приступил к тренировкам после операции на позвоночнике

сегодня, 15:24

Нападающий «Атлетико» приступил к тренировкам, частично восстановившись после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе.

По информации источника, форвард сегодня вместе с командой и выполнял беговые упражнения.

Диего выбыл из строя еще в середине ноября. Ожидается, что он восстановится к ответному матчу с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, который состоится 11 марта 2020 года.

Также сообщается, что к занятиям приступил Коке, испытывавший проблемы с бедром, из-за чего ему пришлось пропустить финал Суперкубка Испании против «Реала».