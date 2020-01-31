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МЮ предложили услуги Виллиана Жозе, на которого претендует «Тоттенхэм»

сегодня, 07:31

Состав «Манчестер Юнайтед» может пополнить нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе.

Согласно источнику, манкунианцам было предложено взять 28-летнего игрока в аренду.

Бразильский форвард пропустил три последних игры своей команды после того, как попросил вывести его из состава до тех пор, пока его будущее не будет определено. Отметим, что в услугах Виллиана Жозе заинтересован «Тоттенхэм», однако «шпоры» не согласились с ценником в 25 млн фунтов. При этом клубы ведут переговоры о возможной аренде футболиста.

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