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«Челси» постарается подписать Кавани

сегодня, 04:29

«Челси» не оставляет попыток подписать нового нападающего в зимнее трансферное окно.

По данным источника, после неудачных переговоров по форварду «Наполи» Дрису Мертенсу «синие» вернулись к кандидатуре нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.

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112910415
112910415
сегодня в 05:22
шансы-то есть !
но маленькие очень
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