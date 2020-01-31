«Челси» постарается подписать Кавани

«Челси» не оставляет попыток подписать нового нападающего в зимнее трансферное окно.
По данным источника, после неудачных переговоров по форварду «Наполи» Дрису Мертенсу «синие» вернулись к кандидатуре нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.
«Челси» не оставляет попыток подписать нового нападающего в зимнее трансферное окно.
По данным источника, после неудачных переговоров по форварду «Наполи» Дрису Мертенсу «синие» вернулись к кандидатуре нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.
но маленькие очень
но маленькие очень