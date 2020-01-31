Сёмин: «Теперь всё зависит от Смолова»

Наставник «Локомотива» объяснил уход в аренду нападающего команды , который до конца сезона будет выступать за «Сельту».

У Смолова было желание уехать, он хотел себя попробовать за границей. Как пойдет? Все зависит от него, препятствовать его отъезду никто не стал.

Кто будет играть в той или иной позиции? У нас есть три игры, чтобы проверить связки. Уровень готовности соперников у всех одинаковый. Могу сказать, что перевод Рифата Жемалетдинова в нападение не окончательный вариант. Подпишем ли мы кого-то на замену Федору? Мне трудно сказать, может кто-то будет, а может и нет. Вырастим форварда у себя, к тому же у нас есть Эдер.