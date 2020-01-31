ГлавнаяНовости

Сёмин: «Теперь всё зависит от Смолова»

вчера, 22:55

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил уход в аренду нападающего команды Федора Смолова, который до конца сезона будет выступать за «Сельту»

У Смолова было желание уехать, он хотел себя попробовать за границей. Как пойдет? Все зависит от него, препятствовать его отъезду никто не стал.

Кто будет играть в той или иной позиции? У нас есть три игры, чтобы проверить связки. Уровень готовности соперников у всех одинаковый. Могу сказать, что перевод Рифата Жемалетдинова в нападение не окончательный вариант. Подпишем ли мы кого-то на замену Федору? Мне трудно сказать, может кто-то будет, а может и нет. Вырастим форварда у себя, к тому же у нас есть Эдер.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Малафеев опроверг информацию об уходе из «Зенита»
Вчера, 23:27 Комментарии2
Овчинников: «Шкурин оставляет приятное впечатление»
Вчера, 22:47 Комментарии2
Овчинников: «Акинфеев - наглядное пособие для любого молодого голкипера»
Вчера, 22:03 Комментарии76
Созин - о Смолове: «Никто не едет в Европу, а он решился!»
Вчера, 19:22 Комментарии6
Федун: «Скорее всего, „Спартак“ выдвинет Прядкина на пост главы РПЛ»
Вчера, 16:25 Комментарии17
Тихонов: «Хочу, чтобы Соболев стал лучшим в „Спартаке“»
Вчера, 16:17 Комментарии12
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100