Овчинников: «Шкурин оставляет приятное впечатление»

Тренер ЦСКА похвалил новобранца команды .

Он оставляет приятное впечатление, обладает многими хорошими качествами для нападающего. За ним уже есть некая история в виде голов в чемпионате Белоруссии, где он регулярно отличался результативными действиями. У нас есть вариативность в линии атаки, Федя Чалов может играть со Шкуриным, с Сигурдссоном, который тоже является футболистом высочайшего уровня. Тут все зависит от самих ребят. Возможны разные сочетания нападающих – в том числе и в зависимости от травм, от стиля соперника.