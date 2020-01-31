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Овчинников: «Шкурин оставляет приятное впечатление»

вчера, 22:47

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников похвалил новобранца команды Илью Шкурина.

Он оставляет приятное впечатление, обладает многими хорошими качествами для нападающего. За ним уже есть некая история в виде голов в чемпионате Белоруссии, где он регулярно отличался результативными действиями. У нас есть вариативность в линии атаки, Федя Чалов может играть со Шкуриным, с Сигурдссоном, который тоже является футболистом высочайшего уровня. Тут все зависит от самих ребят. Возможны разные сочетания нападающих – в том числе и в зависимости от травм, от стиля соперника.

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VAN ARM
VAN ARM ответил oFANATo
вчера в 23:34
Посмотрим завтра ещё на него в товарищеском матче.
посмотрим в настоящей игре ))) а участие в тренировке не показатель))
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:50
Посмотрим завтра ещё на него в товарищеском матче.
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